Продающие БАД без маркировки сайты начнут блокировать

В России вводят новые правила оборота БАД.
Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за оборотом биологически активных добавок. Согласно документу, интернет-ресурсы, реализующие БАД без маркировки или с неустановленным происхождением, будут включаться в реестр запрещенных сайтов.
Мониторингом рынка и выявлением небезопасных добавок займется Роспотребнадзор. При этом закон сохраняет право врачей назначать пациентам только те БАД, которые прошли регистрацию и соответствуют требованиям качества. Однако медикам запрещается заключать договоры с производителями о продвижении продукции или принимать от них образцы.
В перечень разрешенных добавок войдут только те БАД, которые производятся в России, соответствуют установленным критериям эффективности и безопасности, а также отвечают требованиям технических регламентов ЕАЭС. Формированием и утверждением перечня займется Минздрав совместно с Роспотребнадзором.
Закон также вводит строгие ограничения на производство БАД. Запрещается использование сельскохозяйственного сырья, выращенного с применением гормональных препаратов, стимуляторов роста, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.