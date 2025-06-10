В Склифе из желудка пенсионерки достали огромный ком из хлебцев

Москвичка попала в больницу из-за злоупотребления хлебцами.
В Институте Склифосовского прооперировали пациентку с гигантским новообразованием в желудке. Как выяснилось, причиной проблемы стало чрезмерное употребление так называемых «полезных» хлебцев.
Женщина поступила в клинику с жалобами на изжогу, чувство тяжести и заметное выпячивание в области живота. Ультразвуковое исследование выявило инородное тело размером 20×15 см, которое оказалось фитобезоаром — плотным образованием из неперевариваемых растительных волокон – и занимало практически весь желудок. Его вес оказался не более 70 граммов.
Как рассказала сама пациентка после операции, из-за диабета она длительное время придерживалась строгой диеты, практически исключив обычную пищу, но при этом ежедневно употребляла большое количество хлебцев.
Именно это и привело к формированию опасного образования в желудке. В данном случае избыток клетчатки спровоцировал образование безоара.
Пенсионерка с легкостью пережила период восстановления после операции.