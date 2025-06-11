«Логово» длинного ковида: ученые нашли, где прячется неуловимый вирус и как его лечить

Вирусолог Светлана Протасова рассказала о применении метода «шлифовальной шкурки» для лечения длительного коронавируса.
Это место является ключевым участком для хронического воспаления, вызванного остаточным РКН вируса SARS-CoV-2, передает RuNews24.ru.
Остаточная вирусная РНК в этом месте запускает воспаление и иммунные реакции, которые повреждают организм.
Чтобы убрать поврежденный мерцательный эпителий с остатками вируса, команда ученых изучила эпифарингеальную абразивную терапию.
Вирусолог объяснила, что этот метод лечения практикуется в японское отоларингологии с 1960-х годов. Он включает смазывание верхней части глотки 1% раствором хлорида цинка. Такое лечение длинного коронавируса было одобрено комитетом по клинической этике.
Ученые выяснили, что это способствует значительному снижению вирусной РНК и подавлению воспалительных реакций.