«Логово» длинного ковида: ученые нашли, где прячется неуловимый вирус и как его лечить

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Вирусолог Светлана Протасова рассказала о применении метода «шлифовальной шкурки» для лечения длительного коронавируса.

Японские ученые выяснили, что неуловимый вирус прячется в потаенном скрытом месте – эпифаринксе. Это верхняя часть глотки, которая находится позади полости носа.

Это место является ключевым участком для хронического воспаления, вызванного остаточным РКН вируса SARS-CoV-2, передает RuNews24.ru.

Остаточная вирусная РНК в этом месте запускает воспаление и иммунные реакции, которые повреждают организм.

Чтобы убрать поврежденный мерцательный эпителий с остатками вируса, команда ученых изучила эпифарингеальную абразивную терапию.

Вирусолог объяснила, что этот метод лечения практикуется в японское отоларингологии с 1960-х годов. Он включает смазывание верхней части глотки 1% раствором хлорида цинка. Такое лечение длинного коронавируса было одобрено комитетом по клинической этике.

Протасова рассказала, что хлорид цинка действует по типу «шлифовальной шкурки», удаляя поврежденный вирусом реснитчатый эпителий вместе с остатками вируса.

Ученые выяснили, что это способствует значительному снижению вирусной РНК и подавлению воспалительных реакций.

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