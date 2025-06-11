Почти 500 тысяч российских школьников страдают ожирением

Почти у 40% населения России есть избыточный вес. Увеличивается и количество полных детей. Об этом сообщает Минздрав.
Опасения вызывают ситуации, когда дети из пухленьких малышей становятся пациентами с диагнозом «ожирение».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сейчас в стране 480 тысяч школьников страдает от ожирения.
По его словам, проблема кроется не только в проблемах с питанием, но также и в малоподвижном образе жизни и отсутствии интереса к занятиям физкультурой.
Согласно статистике за 2024 год, ожирением больны 1,67% детей в возрасте от 7 до 10 лет. Среди школьников от 11 до 14 лет этот показатель составляет 2,79%, у подростков от 15 до 17 лет – уже 2,82%.
В начале июня Мурашко рассказывал, что с 2018 по 2024 года уровень заболеваемости ожирением среди детей до 15 лет увеличился более чем на треть – на 36,1%.