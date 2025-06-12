Фастфуд получил еще одну черную метку. Ученые из Королевского колледжа Лондона нашли взаимосвязь между этой едой и болезнью Паркинсона. Особенно, если речь идет о регулярном употреблении подобных блюд.
Исследование
Специалисты выяснили, что регулярное употребление фастфуда (чипсы, печенье и жаренный хлеб) может значительно повышать риск развития болезни Паркинсона. Результаты исследования были опубликованы в журнале Gut Microbes.
В рамках исследования были проанализированы образцы кала и слюны 88 пациентов с болезнью Паркинсона. У 41 из них наблюдались легкие когнитивные нарушения, у 47 — выраженные симптомы деменции. Также в исследовании участвовали 26 здоровых людей. Ученые обнаружили, что у больных значительно ниже уровень полезных бактерий и выше концентрация вредоносных микроорганизмов. Особенно тех, что способны провоцировать воспаление, разрушающее дофаминовые нейроны мозга.
Интересно, что исследование также выявило связь между состоянием полости рта и риском заболевания. Вредные бактерии изо рта могут мигрировать в кишечник и запускать негативные процессы в организме. Ученые предположили, что регулярная гигиена ротовой полости может помочь снизить риск развития болезни Паркинсона.
Кроме того, было зафиксировано снижение уровня бактерий Bacteroides uniformis, которые ранее связывали с поддержанием когнитивной функции. Нехватка этих бактерий может свидетельствовать о дефиците дофамина — ключевого нейромедиатора, отвечающего за движение и настроение, уровень которого у пациентов с болезнью Паркинсона снижен.
Авторы исследования отмечают, что пока невозможно с уверенностью сказать, являются ли вредные бактерии причиной когнитивных нарушений или же сами изменения, вызванные болезнью, способствуют их росту. Однако полученные данные свидетельствуют о том, что они могут активно усугублять симптомы заболевания.
В России, по разным данным, проживает около 250 тысяч человек с болезнью Паркинсона. Распространенность заболевания сопоставима с западными странами, примерно 120–140 случаев на 100 тысяч населения.
По информации фонда Parkinson’s Foundation, проблемы с пищеварением — один из наиболее распространенных симптомов болезни: до 70% пациентов страдают от запоров, причем этот симптом может возникать задолго до двигательных нарушений.
Исследование подчеркивает важность питания для здоровья мозга. Ученые рекомендуют придерживаться сбалансированной и разнообразной диеты с минимальным количеством ультрапереработанных продуктов. В будущем токсины, вырабатываемые вредными бактериями, могут использоваться в качестве биомаркеров для ранней диагностики и разработки новых методов лечения.
Знаменитости с болезнью Паркинсона
Майкл Джей Фокс (актер)
- Звезда трилогии «Назад в будущее» публично рассказал о своем диагнозе в 1991 году в возрасте 29 лет;
- Является основателем Фонд Майкла Джей Фокса по исследованию болезни Паркинсона (1998);
- Продолжает сниматься, адаптируя роли под свое состояние.
Мухаммед Али (боксер)
- Легендарный чемпион боролся с болезнью 32 года (диагноз в 1984).
- Его тремор связывали с профессиональными травмами головы.
- Стал символом мужества в борьбе с недугом до своей смерти в 2016.
Робин Уильямс (актер)
- Посмертный диагноз (2014) объяснил его депрессию и когнитивные проблемы.
- Вдова актера раскрыла, что симптомы паркинсонизма сильно усугубляли его состояние.
Фастфуд — бомба замедленного действия для организма
Ожирение и сахарный диабет стали визитной карточкой фастфуда. Одна стандартная порция может содержать дневную норму калорий, а избыток рафинированного сахара и трансжиров приводит к нарушению обмена веществ. Но это лишь вершина айсберга. Сердечно-сосудистая система страдает не меньше — избыток соли провоцирует гипертонию, а вредные жиры забивают сосуды холестериновыми бляшками.
Не менее коварна психологическая зависимость. Производители специально добавляют усилители вкуса, которые воздействуют на мозг подобно наркотикам, заставляя возвращаться к вредной пище снова и снова. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу, связывая фастфуд с глобальной эпидемией ожирения, а последние исследования Оксфорда доказали, что даже редкое употребление такой пищи ускоряет старение мозга и ухудшает когнитивные функции.
Что считается фастфудом
- Гамбургеры/чизбургеры (булочка + котлета + соус);
- Картофель фри (жареный во фритюре с большим количеством соли);
- Хот-доги;
- Пицца;
- Куриные наггетсы и крылышки (панированные и обжаренные в масле);
- Шаверма;
- Лапша и пюре быстрого приготовления (с химическими усилителями вкуса).
Почему даже «безобидный» гамбургер очень вреден
- Котлета – часто содержит до 50% жира, соевый наполнитель, усилители вкуса.
- Булочка – делается из рафинированной муки с сахаром и разрыхлителями.
- Соус – майонез или кетчуп с избытком сахара, соли и консервантов.
- Способ приготовления – обжаривание в масле, которое используют многократно (образуются канцерогены).
Реальность такова, что фастфуд — это не просто вредный перекус, а серьезная системная угроза, которая при регулярном употреблении подрывает здоровье на всех уровнях. Организм платит высокую цену за минутное удовольствие — годами накопленными хроническими заболеваниями и сокращением продолжительности жизни.