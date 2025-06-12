Фастфуд получил еще одну черную метку

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Фастфуд получил еще одну черную метку. Ученые из Королевского колледжа Лондона нашли взаимосвязь между этой едой и болезнью Паркинсона. Особенно, если речь идет о регулярном употреблении подобных блюд.

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Исследование

Специалисты выяснили, что регулярное употребление фастфуда (чипсы, печенье и жаренный хлеб) может значительно повышать риск развития болезни Паркинсона. Результаты исследования были опубликованы в журнале Gut Microbes.

По словам ученых, добавки, содержащиеся в подобного рода продуктах, могут нарушать баланс микрофлоры кишечника, уничтожая полезные бактерии. Нарушения в работе кишечника, в свою очередь, влияют на мозг: поврежденные бактерии посылают сигналы, которые могут провоцировать развитие нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Паркинсона.
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В рамках исследования были проанализированы образцы кала и слюны 88 пациентов с болезнью Паркинсона. У 41 из них наблюдались легкие когнитивные нарушения, у 47 — выраженные симптомы деменции. Также в исследовании участвовали 26 здоровых людей. Ученые обнаружили, что у больных значительно ниже уровень полезных бактерий и выше концентрация вредоносных микроорганизмов. Особенно тех, что способны провоцировать воспаление, разрушающее дофаминовые нейроны мозга.

Интересно, что исследование также выявило связь между состоянием полости рта и риском заболевания. Вредные бактерии изо рта могут мигрировать в кишечник и запускать негативные процессы в организме. Ученые предположили, что регулярная гигиена ротовой полости может помочь снизить риск развития болезни Паркинсона.

Кариес. Фото: Pxhere

Кроме того, было зафиксировано снижение уровня бактерий Bacteroides uniformis, которые ранее связывали с поддержанием когнитивной функции. Нехватка этих бактерий может свидетельствовать о дефиците дофамина — ключевого нейромедиатора, отвечающего за движение и настроение, уровень которого у пациентов с болезнью Паркинсона снижен.

Авторы исследования отмечают, что пока невозможно с уверенностью сказать, являются ли вредные бактерии причиной когнитивных нарушений или же сами изменения, вызванные болезнью, способствуют их росту. Однако полученные данные свидетельствуют о том, что они могут активно усугублять симптомы заболевания.

По оценкам экспертов, число случаев болезни Паркинсона в Великобритании продолжает расти. Сейчас с диагнозом живут около 153 тыс. человек, а к 2030 году их количество может увеличиться до 172 тысяч. Среди факторов риска — старение населения и воздействие вредных веществ в окружающей среде.

В России, по разным данным, проживает около 250 тысяч человек с болезнью Паркинсона. Распространенность заболевания сопоставима с западными странами, примерно 120–140 случаев на 100 тысяч населения.

Дополнительные данные были получены и в Китае: там исследование показало, что люди, съедающие более 11 порций фастфуда в день — включая сладости, переработанное мясо и соусы — в 2,5 раза чаще сталкиваются с ранними признаками болезни Паркинсона. Ученые считают, что добавки вроде эмульгаторов и подсластителей могут вызывать химические реакции, повреждающие дофаминовые нейроны.
Фото: Pxhere

По информации фонда Parkinson’s Foundation, проблемы с пищеварением — один из наиболее распространенных симптомов болезни: до 70% пациентов страдают от запоров, причем этот симптом может возникать задолго до двигательных нарушений.

Исследование подчеркивает важность питания для здоровья мозга. Ученые рекомендуют придерживаться сбалансированной и разнообразной диеты с минимальным количеством ультрапереработанных продуктов. В будущем токсины, вырабатываемые вредными бактериями, могут использоваться в качестве биомаркеров для ранней диагностики и разработки новых методов лечения.

Знаменитости с болезнью Паркинсона

Майкл Джей Фокс (актер)

  • Звезда трилогии «Назад в будущее» публично рассказал о своем диагнозе в 1991 году в возрасте 29 лет;
  • Является основателем Фонд Майкла Джей Фокса по исследованию болезни Паркинсона (1998);
  • Продолжает сниматься, адаптируя роли под свое состояние.

Мухаммед Али (боксер)

  • Легендарный чемпион боролся с болезнью 32 года (диагноз в 1984).
  • Его тремор связывали с профессиональными травмами головы.
  • Стал символом мужества в борьбе с недугом до своей смерти в 2016.

Робин Уильямс (актер)

  • Посмертный диагноз (2014) объяснил его депрессию и когнитивные проблемы.
  • Вдова актера раскрыла, что симптомы паркинсонизма сильно усугубляли его состояние.

Фастфуд — бомба замедленного действия для организма

Бургер. Фото: Pxhere
По мнению ученых, быстрое питание давно перестало быть просто безобидным способом перекусить на бегу. Многочисленные исследования и печальная медицинская статистика рисуют тревожную картину его разрушительного влияния на здоровье. Главная опасность кроется в самом составе таких продуктов — это настоящий коктейль из вредных жиров, сахара, соли и химических добавок, который при регулярном употреблении буквально разъедает организм изнутри.

Ожирение и сахарный диабет стали визитной карточкой фастфуда. Одна стандартная порция может содержать дневную норму калорий, а избыток рафинированного сахара и трансжиров приводит к нарушению обмена веществ. Но это лишь вершина айсберга. Сердечно-сосудистая система страдает не меньше — избыток соли провоцирует гипертонию, а вредные жиры забивают сосуды холестериновыми бляшками.

Особую тревогу вызывает канцерогенная опасность. При жарке во фритюре образуются опасные вещества — акриламид и полициклические ароматические углеводороды, которые ВОЗ официально признала провокаторами онкологических заболеваний. Добавьте к этому сомнительное качество сырья — дешевые мясные обрезки, генномодифицированную сою, овощи с пестицидами — и получите идеальный шторм для здоровья.

Не менее коварна психологическая зависимость. Производители специально добавляют усилители вкуса, которые воздействуют на мозг подобно наркотикам, заставляя возвращаться к вредной пище снова и снова. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу, связывая фастфуд с глобальной эпидемией ожирения, а последние исследования Оксфорда доказали, что даже редкое употребление такой пищи ускоряет старение мозга и ухудшает когнитивные функции.

Что считается фастфудом

Фото: Unsplash
Фастфуд – это не просто еда быстрого приготовления, а целая категория продуктов, разработанных для мгновенного употребления с минимальными затратами времени. К типичным представителям относятся:
  • Гамбургеры/чизбургеры (булочка + котлета + соус);
  • Картофель фри (жареный во фритюре с большим количеством соли);
  • Хот-доги;
  • Пицца;
  • Куриные наггетсы и крылышки (панированные и обжаренные в масле);
  • Шаверма;
  • Лапша и пюре быстрого приготовления (с химическими усилителями вкуса).

Почему даже «безобидный» гамбургер очень вреден

На первый взгляд, его состав кажется безвредным: булка, мясо, овощи. Но проблема в деталях:
  • Котлета – часто содержит до 50% жира, соевый наполнитель, усилители вкуса.
  • Булочка – делается из рафинированной муки с сахаром и разрыхлителями.
  • Соус – майонез или кетчуп с избытком сахара, соли и консервантов.
  • Способ приготовления – обжаривание в масле, которое используют многократно (образуются канцерогены).

Реальность такова, что фастфуд — это не просто вредный перекус, а серьезная системная угроза, которая при регулярном употреблении подрывает здоровье на всех уровнях. Организм платит высокую цену за минутное удовольствие — годами накопленными хроническими заболеваниями и сокращением продолжительности жизни.

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