В Петербурге за неделю клещи искусали почти тысячу человек

В Петербурге и Ленобласти зафиксирована вспышка активности клещей.
За последнюю неделю в медицинские учреждения города обратились 963 человека, пострадавших от укусов клещей, из них 126 случаев приходится на детей. В Ленобласти за аналогичный период зарегистрировано 592 обращения, включая 101 случай среди несовершеннолетних.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу и области, наибольшее число укусов в городской черте зафиксировано в Приморском районе (63 случая), Пушкинском (28) и Курортном (27) районах. В области наиболее неблагополучная ситуация сложилась в Тихвинском (89 обращений), Всеволожском (73) и Подпорожском (66) районах.
Медики подтвердили три случая заражения клещевым энцефалитом в Петербурге, включая одного ребенка, и 25 случаев боррелиоза (четверо детей). В области выявлен один случай энцефалита и два случая боррелиоза.
В качестве профилактических мер в городе проведена вакцинация 3,5 тыс. человек (302 ребенка) и акарицидная обработка территорий площадью свыше 700 гектаров. В Ленобласти привито 1,1 тыс. жителей (383 ребенка), а противоклещевая обработка охватила 2,4 тыс. гектаров.
На прошлой неделе Мойка78 рассказывала, что с 29 мая по 4 июня в Петербурге за медпомощью после укусов клещей обратились 977 человек.