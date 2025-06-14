Как косметологические процедуры сохраняют молодость лица

Большинство людей нередко задаются вопросом, реально ли хотя бы внешне сохранить молодость. Эксперт рассказал о роли косметологических процедур в процессе омоложения.
Леликов указал, что, если требуется долгосрочный результат, следует рассмотреть пластическую хирургию. По его словам, современные косметологические процедуры, такие как безоперационный смас-лифтинг и нитевые методики, могут выполнять лишь профилактическую функцию. В случае ухудшения овала лица, дряблой кожи шеи и других возрастных проявлений, стоит рассматривать операционный смас-лифтинг для более долгосрочного решения вопроса о молодом лице.
Далее он объяснил, что после операции молодость можно поддерживать с помощью косметологических процедур. Леликов описал лицо как слоёный пирог, состоящий из кожи, подкожной клетчатки и мышечной маски. Уточнил, что с возрастом кожа теряет эластичность, под действием гравитации она опускается, происходит атрофия подкожной клетчатки, что способствует опущению и растяжению кожи.
Он добавил, что мышечная маска лица также теряет тонус. Современная концепция пластической хирургии включает не только подтяжку кожи, но и обязательное приведение мышечной маски в тонус, что возвращает мышцам их тонус и приводит к тому, что кожа расправляется без натяжения, обеспечивая стойкий долгосрочный результат.
Реабилитация занимает от 7 до 14 дней, и за это время пациент становится моложе. Далее Леликов рекомендовал поддерживать лицо у косметолога и обратить внимание на домашний уход за кожей, включая использование увлажняющей косметики, что поможет сохранить результат от операции на более длительный срок.
При этом срок службы операции составляет около пяти лет, если не выполнять никаких дополнительных действий, но при уходе за кожей молодое лицо может сохраняться до десяти лет. В заключение врач отметил, что на результат влияют дополнительные факторы, такие как резкие колебания веса, вредные привычки, курение и длительное пребывание на солнце.