В Красногорске открылось первое отделение лечения боли в Подмосковье

В Подмосковье открылось первое специализированное отделение по лечению хронической боли.
Как пояснили в региональном Министерстве здравоохранения, отделение призвано оказывать комплексную помощь пациентам с хроническими болевыми синдромами. В диагностике будут использоваться современные аппаратные методы, позволяющие специалистам точно оценивать состояние пациентов и разрабатывать индивидуальные схемы лечения и профилактики.
По словам заведующего отделением интервенционного лечения боли Ивана Портнягина, в работе применяются малоинвазивные методики, включая лечебно-диагностические блокады и радиочастотную абляцию при болях в спине, шее и суставах. Эти подходы позволяют минимизировать медикаментозную нагрузку на организм пациентов.
Медпомощь в отделении оказывается бесплатно по полису ОМС. Для получения консультации необходимо направление от лечащего врача.