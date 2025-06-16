В Красногорске открылось первое отделение лечения боли в Подмосковье

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В Подмосковье открылось первое специализированное отделение по лечению хронической боли.

Фото: Baltphoto /Ирина Мотина
Как сообщает 360.ru, на базе Красногорской больницы начало работу первое в области отделение, специализирующееся на терапии хронических болевых синдромов различного происхождения. Новое структурное подразделение создано на основе нейрохирургического и неврологического отделений стационара.

Как пояснили в региональном Министерстве здравоохранения, отделение призвано оказывать комплексную помощь пациентам с хроническими болевыми синдромами. В диагностике будут использоваться современные аппаратные методы, позволяющие специалистам точно оценивать состояние пациентов и разрабатывать индивидуальные схемы лечения и профилактики.

По словам заведующего отделением интервенционного лечения боли Ивана Портнягина, в работе применяются малоинвазивные методики, включая лечебно-диагностические блокады и радиочастотную абляцию при болях в спине, шее и суставах. Эти подходы позволяют минимизировать медикаментозную нагрузку на организм пациентов.

Помимо лечебной деятельности, сотрудники отделения будут заниматься научной работой — изучением и внедрением инновационных методов диагностики и терапии болевых синдромов.

Медпомощь в отделении оказывается бесплатно по полису ОМС. Для получения консультации необходимо направление от лечащего врача.

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