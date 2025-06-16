Минздрав: россияне старше 15 лет стали меньше курить табак

В России зафиксировано снижение уровня курения среди населения.
По данным заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина, доля курящего населения в возрасте от 15 лет и старше в 2024 году составила 18,6%, что на 4,6 процентных пункта ниже показателей 2019 года. Такая информация была озвучена в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья, сообщает РИА Новости.
Чиновник отметил, что положительная динамика стала результатом реализации Концепции государственной политики по противодействию потреблению табака и никотиносодержащей продукции, принятой в 2019 году и рассчитанной до 2035 года.
В рамках соответствующего федерального проекта был осуществлен комплекс мер, способствовавших сокращению распространения табачной зависимости среди россиян.
Как подчеркнул Камкин, снижение уровня курения почти на 5% за пятилетний период свидетельствует о системном характере предпринимаемых мер.