Роспотребнадзор рассказал, как отличить смертельный энтеровирус от ОРВИ

Энтеровирус иногда может проходить бессимптомно, иногда инфекция будет похожа на ОРВИ. Однако в некоторых случаях она смертельно опасна.
Инфекция передается, если выпить загрязненную воду, съесть плохо вымытые овощи, фрукты и зелень. Также заразиться можно через грязные руки, игрушки и приготовленный из некачественной воды лед.
Риски столкнуться с энтеровирусом есть при купании в бассейне или в открытом водоеме, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.
Симптомы энтеровируса – сыпь на руках, ногах и туловище, вокруг рта, расстройство пищеварения, жар и головная боль.
Если человек заподозрил у себя энтеровирус, важно оставаться дома (так как инфекция передается от человека к человеку) и обратиться за медицинской помощью.
Энтеровирус – это группа острых инфекционных заболеваний, вызванных вирусами Enterovirus. Есть более 100 типов этих вирусов, наиболее известные – полиомиелит, Коксаки, ЕСНО, риновирусы. Чаще всего инфекция влияет на желудочно-кишечный тракт, нервную систему, мышцы и кожу.