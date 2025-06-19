СКБ Контур поможет «Балтийскому лизингу» оцифровать бизнес-процессы

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года «Балтийский лизинu» и СКБ Контур достигли договоренности о партнерстве. Документ подписали первый заместитель руководителя «Балтийского лизинга» Антон Сапожков и заместитель главы СКБ Контур Михаил Добровольский.
В рамках соглашения компании будут совместно развивать цифровые технологии в сфере лизинга,включая переход на электронный документооборот с помощью платформы Контур.Диадок. Это решение позволит «Балтийскому лизингу» оптимизировать взаимодействие с партнерами, клиентами, подрядчиками и государственными органами.
Антон Сапожков подчеркнул, что цифровизация играет ключевую роль в модернизации лизинговой отрасли. Он отметил, что сотрудничество с СКБ Контур предоставит доступ к передовым технологиям, что ускорит заключение сделок, улучшит клиентский сервис и повысит прозрачность бизнес-процессов.
Михаил Добровольский, в свою очередь, заявил, что подписанное соглашение отражает общее видение цифрового развития обеих компаний. Он добавил, что автоматизация документооборота является важным этапом в эволюции бизнеса и способствует повышению эффективности рабочих процессов.
В ближайшие месяцы партнеры начнут тестирование первых совместных решений и разработают детальную программу сотрудничества на 2025-2026 годы. В дальнейшем компании планируют создавать новые цифровые сервисы для электронного взаимодействия, направленные на повышение удобства и продуктивности работы для клиентов.