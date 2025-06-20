Каприн рассказал о начале испытания онковакцины «Энтеромикс» на добровольцах

В России начали клинические испытания новой онколитической вакцины «Энтеромикс».
Об этом заявил академик РАН, главный онколог минздрава и гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. В первой фазе исследования участвуют 48 добровольцев. Он отметил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что «токсический эффект очень незначительный».
Каприн сообщал в феврале 2025 года, что вакцина для терапии рака может появиться в доступе для пациентов через 2 или 2,5 года. За это время планируется провести исследования, включая оценку токсичности препарата на добровольцах, которых уже набрали.
Особенность этой вакцины — использование персонализированной мРНК. Вакцина будет бесплатной, уточнял Каприн. Он также подчеркнул, что разработка одной такой вакцины обходится примерно в 300 тысяч рублей.