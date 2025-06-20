Попова рассказала о росте завозных случаев брюшного тифа в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа завозных случаев брюшного тифа в России.
По её словам, увеличение связано с высокой заболеваемостью в ряде стран Азии и Африки и часто наблюдается во время вспышек инфекционных заболеваний за территорией России. Кроме того, в этих регионах сохраняется высокий уровень заболеваемости холерой, что усугубляет ситуацию, отметила глава ведомства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Брюшной тиф чаще всего передается через загрязненную воду или пищу, зараженные бактериями. Болезнь проявляется высокой температурой, слабостью, головной болью и болями в животе.
Также Роспотребнадзор отметил рост числа завозных инфекций, передающихся через укусы комаров. Попова советует носить одежду с длинными рукавами, применять репелленты и остерегаться мест с высоким риском заражения. Слова главы Роспотребнадзора приводит РИА Новости.
Мойка78 сообщала, что в мае генеральное консульство России предупредило о риске на Мальдивах заражения болезнью, передающейся через укусы комаров. Речь идет о лихорадке чикунгунья.