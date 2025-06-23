ФАС утвердила цену на первый российский дженерик против эпилепсии

Первый отечественный противоэпилептический дженерик обойдется россиянам дешевле иностранного оригинала.
ФАС согласовала цену на «Лакосамид-АйПи». Она будет на 18% ниже зарегистрированной стоимости «Вимпата», сообщили в пресс-службе ведомства 23 июня. Пациенты смогут приобрести 14 таблеток дженерика в дозировке 50 мг примерно за 175 рублей, тогда как аналогичный иностранный препарат продают за 213 рублей.
Отмечается, что утверждение ФАС цен на новый российский аналог лекарства увеличит их доступность и обеспечит гражданам больший выбор после истечения срока патентной защиты оригинала.
При этом «Лакосамид-АйПи» доступен пациентам медучреждений в рамках госпрограммы бесплатного медицинского обслуживания.