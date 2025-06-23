В России зафиксировали 17 случаев нового штамма коронавируса «Нимбус»

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В России на данный момент выявлено 17 случаев нового штамма коронавируса «Нимбус», который начал активно распространяться в Азии и Европе.

Фото: Baltphoto / Ирина Мотина

Такие данные привели в пресс-службе Роспотребнадзора. Там отметили, что вряд ли можно ждать нового серьезного подъема заболеваемости. По мнению специалистов, распространение «Нимбуса» в Азии, скорее всего, связано со снижением коллективного иммунитета.

Россияне же пока обладают достаточно высоким иммунитетом к вирусу, подчеркнули в ведомстве. При этом там посоветовали соблюдать стандартные меры профилактики.

Что касается симптомов «Нимбуса», то никаких отличительных особенностей он не имеет, поход по течению на другие ветви «Омикрона». В большинстве случаев протекает легко и не требует госпитализации.

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