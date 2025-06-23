В России зафиксировали 17 случаев нового штамма коронавируса «Нимбус»

В России на данный момент выявлено 17 случаев нового штамма коронавируса «Нимбус», который начал активно распространяться в Азии и Европе.
Такие данные привели в пресс-службе Роспотребнадзора. Там отметили, что вряд ли можно ждать нового серьезного подъема заболеваемости. По мнению специалистов, распространение «Нимбуса» в Азии, скорее всего, связано со снижением коллективного иммунитета.
Россияне же пока обладают достаточно высоким иммунитетом к вирусу, подчеркнули в ведомстве. При этом там посоветовали соблюдать стандартные меры профилактики.
Что касается симптомов «Нимбуса», то никаких отличительных особенностей он не имеет, поход по течению на другие ветви «Омикрона». В большинстве случаев протекает легко и не требует госпитализации.