В Петербурге ученые тестируют новый препарат от жировой болезни печени

Петербургские ученые разработали препарат против «офисной болезни печени».
Петербургский химико-фармацевтический университет создал новое лекарство для лечения неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) — заболевания, которым страдает около 37% населения, преимущественно ведущего малоподвижный образ жизни с избыточным весом. Препарат уже прошел доклинические испытания и готовится к тестированию на людях, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
В ходе экспериментов использовались специальные линии мышей, включая генетически модифицированных грызунов с ожирением (весом до 40 г вместо стандартных 20-25 г). Ученые столкнулись с трудностью моделирования сидячего образа жизни у животных — ограничение подвижности вызывало у мышей невроз.
Однако препарат показал высокую эффективность в:
- Снижении программируемой гибели клеток печени;
- Уменьшении накопления углеводов и липидов;
- Оптимизации утилизации энергии.
При этом лекарство не является средством для похудения и не заменяет необходимость диеты и физической активности. Клинические испытания на добровольцах займут около года. Препарат особенно эффективен на ранних стадиях заболевания.
Как пояснили специалисты, НАЖБП развивается без связи с употреблением алкоголя — основной причиной становятся неправильное питание, гиподинамия и метаболические нарушения. Предполагается, что новое средство может стать прорывом в профилактике и лечении этого распространенного заболевания.