Как уберечь здоровье от влияния токсинов из косметики, еды и воздуха

Полностью избежать воздействие токсинов на организм не получится. Однако можно снизить их количество вокруг себя.
Пять самых работающих способов в беседе с RuNews24.ru назвала эксперт по здоровью и биохакер Мария Молоствова.
Чтобы сократить их количество, важно следовать нескольких правилам.
Первое – это проверка составов. Необходимо изучать этикетки косметических и бытовых средств, выбирать продукты с наименьшим количеством синтетических компонентов.
Вторая рекомендация – выбирать органические продукты, в которых мало пестицидов и добавок.
Четвертое – использовать экологически чистые средства. Обратить внимание можно на народные методы уборки с использованием уксуса, соды и лимона.
Кроме того, важно постоянно следить за здоровьем – регулярные медобследования помогут выявить возможные проблемы на ранней стадии, а осознанный подход к стилю жизни поможет сделать иммунитет крепче.