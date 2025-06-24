Как уберечь здоровье от влияния токсинов из косметики, еды и воздуха

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Полностью избежать воздействие токсинов на организм не получится. Однако можно снизить их количество вокруг себя.

Пять самых работающих способов в беседе с RuNews24.ru назвала эксперт по здоровью и биохакер Мария Молоствова.

Токсины можно встретить в продуктах питания, средствах для уборки, строительных материалах, косметике и даже воздухе.

Чтобы сократить их количество, важно следовать нескольких правилам.

Первое – это проверка составов. Необходимо изучать этикетки косметических и бытовых средств, выбирать продукты с наименьшим количеством синтетических компонентов.

Вторая рекомендация – выбирать органические продукты, в которых мало пестицидов и добавок.

Третье – чаще проветривать помещения, чтобы снизить концентрацию вредных веществ в воздухе дома.

Четвертое – использовать экологически чистые средства. Обратить внимание можно на народные методы уборки с использованием уксуса, соды и лимона.

Кроме того, важно постоянно следить за здоровьем – регулярные медобследования помогут выявить возможные проблемы на ранней стадии, а осознанный подход к стилю жизни поможет сделать иммунитет крепче.

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