Что будет с организмом, если по утрам пить стакан кефира

Знаете ли вы, какой простой напиток способен буквально творить чудеса с нашим телом? Представьте себе — всего один стакан нежнейшего кисломолочного продукта утром, и вот уже жизнь становится ярче, энергии прибавляется, самочувствие улучшается.
Сегодня мы поговорим именно про такое волшебство от обычного стакана кефира.
Зачем вообще начинать день с кефира?
Для хорошей работы кишечника
Чтобы укрепить иммунитет
Хотите реже болеть простудой и чувствовать себя защищённым даже зимой? Тогда кефир вам в помощь! Пробиотики укрепляют защитные силы организма, помогают противостоять вирусам и инфекциям.
Чтоб кожа сияла красотой
Контроль веса
Да-да, этот маленький помощник еще и способствует похудению! Благодаря низкой калорийности и высокой питательной ценности кефир поможет держать аппетит под контролем, избавляя вас от чувства голода между приемами пищи. Нет голоду, привет стройной фигуре.
Стабилизация настроения
Как правильно употреблять кефир?
1. Не запивайте еду кефиром сразу же. Подождите минут 20-30 после основного приема пищи. В противном случае кефир может вызвать дискомфорт и тяжесть в желудке.
2. Лучше всего пить кефир комнатной температуры. Холодный напиток может раздражать слизистую желудка и вызывать неприятные ощущения.
3. Используйте свежий продукт! Чем свежее кефир, тем больше пользы получит ваш организм. Старайтесь выбирать натуральный вариант без добавок и консервантов.
4. Для усиления эффекта добавьте в кефир ложку меда или корицы. Эти ингредиенты усиливают действие полезных бактерий и придают напитку особый вкус.
Как сообщает Роспотребнадзор, кефир содержит витамины группы A, B, C, D, PP, калий, кальций, медь и другие полезные вещества. Этот продукт также очищает кровь, стабилизирует кислотный баланс, укрепляет иммунитет и успокаивает нервную систему.
Специалисты ведомства также рассказывали, как купить качественный кефир и случайно не нарваться на фальсификат.
В магазине важно осмотреть упаковку, чтобы на ней не было никаких повреждений, вздутости. Также рекомендуется выбирать проверенных производителей и настороженно относиться к слишком дешевым товарам. Посмотреть важно и на срок годности – у натурального продукта он в среднем составляет 10-14 дней.