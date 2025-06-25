На Госуслугах может появиться раздел с календарем вакцинаций

В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» раздел о вакцинации.
Депутаты Госдумы выступили с инициативой по созданию на портале специального раздела «Вакцинация». Согласно предложению, в этом разделе будет доступна следующая информация:
- Полная история сделанных прививок;
- Календарь предстоящих вакцинаций;
- Персональные напоминания о необходимости прививок.
Автор инициативы отмечает, что многие граждане не обладают полной информацией о положенных им или их детям прививках. Кроме того, бумажные сертификаты часто теряются или остаются в медицинских учреждениях при смене места жительства, сообщает ТАСС.
Особое внимание уделяется необходимости информирования о важности ревакцинации для взрослых. Как подчеркивает инициатор проекта, некоторые прививки требуют повторного проведения в зрелом возрасте, однако эта информация пока недостаточно доступна населению.
Новый раздел призван решить эти проблемы, предоставив гражданам удобный и надежный доступ к полной информации о вакцинации в электронном виде. Система будет автоматически уведомлять пользователей о необходимости прививок, учитывая возрастные показатели и эпидемиологическую ситуацию.