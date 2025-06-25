В России расширили перечень заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО

В России стал больше перечень заболеваний, освобождающих от содержания в СИЗО.
Михаил Мишустин утвердил постановление, дополняющее список медицинских противопоказаний для содержания под стражей. Новый документ исключает возможность помещения в следственные изоляторы лиц с рядом серьезных заболеваний. В перечень вошли:
- Хронические заболевания дыхательных путей (астма);
- Неврологические расстройства (эпилепсия, болезнь Паркинсона);
- Сердечно-сосудистые патологии (ишемическая болезнь, пороки клапанов);
- Заболевания опорно-двигательного аппарата (артроз, остеопороз);
- Осложненная беременность (многоплодие, патологии плаценты);
- Тяжелые поражения печени (фиброз, цирроз);
- Дерматологические заболевания (ихтиоз, пузырчатка).
Наличие подтвержденного диагноза из утвержденного списка станет основанием для замены меры пресечения на более мягкую, не связанную с заключением под стражу
Обновленный перечень приведен в соответствие с Международной классификацией болезней (МКБ).
Инициатива Минюста, предложившего еще в апреле расширить медицинские противопоказания для СИЗО, нашла свое отражение в новом постановлении. Ведомство ранее указывало на необходимость включения в список заболеваний крови, генетических нарушений и послеродового периода.