В России расширили перечень заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО

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В России стал больше перечень заболеваний, освобождающих от содержания в СИЗО.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева
Михаил Мишустин утвердил постановление, дополняющее список медицинских противопоказаний для содержания под стражей. Новый документ исключает возможность помещения в следственные изоляторы лиц с рядом серьезных заболеваний. В перечень вошли:
  • Хронические заболевания дыхательных путей (астма);
  • Неврологические расстройства (эпилепсия, болезнь Паркинсона);
  • Сердечно-сосудистые патологии (ишемическая болезнь, пороки клапанов);
  • Заболевания опорно-двигательного аппарата (артроз, остеопороз);
  • Осложненная беременность (многоплодие, патологии плаценты);
  • Тяжелые поражения печени (фиброз, цирроз);
  • Дерматологические заболевания (ихтиоз, пузырчатка).

Наличие подтвержденного диагноза из утвержденного списка станет основанием для замены меры пресечения на более мягкую, не связанную с заключением под стражу

Обновленный перечень приведен в соответствие с Международной классификацией болезней (МКБ).

Инициатива Минюста, предложившего еще в апреле расширить медицинские противопоказания для СИЗО, нашла свое отражение в новом постановлении. Ведомство ранее указывало на необходимость включения в список заболеваний крови, генетических нарушений и послеродового периода.

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