В Петербурге за неделю клещи покусали 200 детей, 7 заболели боррелиозом

В Петербурге резко выросло число обращений к врачам после укусов клещей.
С 19 по 25 июня за медицинской помощью обратились 1139 человек, из них 200 — дети. В самом городе клещи укусили 128 человек. Больше всего пострадавших в Курортном районе — 28 человек, Пушкинском — 19, а в Красносельском и Выборгском районах по 14 случаев.
За это время зафиксировали два случая клещевого энцефалита и 20 — боррелиоза. Из них семь — у детей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.
Как рассказывала Мойка78, с 12 по 18 июня помощь от укусов клещей запросили 780 человек, то есть сейчас рост составил более 350 обращений. Тогда лидером по укусам был Пушкинский район с 21 пострадавшим.
В Ленобласти также выросло число укусов клещей. С 12 по 18 июня пострадало 353 человека. А на прошлой неделе, с 19 по 25 июня, клещи укусили еще 457 жителей в 17 районах региона. Рост обращений составил 104 человека.