«Балтийский лизинг» объявил победителей юбилейной Всероссийской бизнес-премии «Дело года»

30 июня «Балтийский лизинг» подвел итоги Всероссийской бизнес-премии «Дело года» – первой лизинговой премии для бизнеса. В этом году премия проводится уже в пятый раз и приурочена к 35-летию компании.
Победителей определил экспертный совет, сформированный из представителей топ-менеджмента и руководителей бизнес-подразделений «Балтийского лизинга». Клиенты и партнеры компании из разных регионов России смогли побороться за победу в шести номинациях. В число лучших вошли представители важнейших направлений экономики страны.
В номинации «Перспектива» (для тех клиентов, кто расширяет горизонты своего бизнеса и целых отраслей экономики) объявлены сразу три победителя:
- ООО «К-Флекс» (Московская область)
- ООО Фирма «Хаммер» (Карачаево-Черкесская Республика)
- ООО «Мамисонская долина» (Республика Северная Осетия – Алания)
Это те компании, которые знают, что такое «качественный рост». Жюри оценивало предпосылки их динамичного развития и планы, включающие использование лизинговых сделок.
В номинации «Важное дело» участвовали клиенты «Балтийского лизинга», реализовавшие проекты с привлечением грантов, субсидий и иных форм государственной поддержки для возмещения затрат по лизингу. По итогам оценки информации о социально значимых проектах, влияющих на развитие жизненно важной инфраструктуры были определены два победителя:
- ООО «Вездеходы «Бурлак» (Курганская область)
- ООО «Приволжская нива» (Ивановская область)
В номинации «Новое дело» участвовали клиенты «Балтийского лизинга», начавшие свою деятельность с 2021 года и показывающие позитивную динамику развития, в том числе благодаря использованию лизинговых операций. Претендентам на победу требовалось рассказать об удачном старте в своих отраслях, подкрепив это статистикой по результативности. В итоге победителями в данной номинации стали:
- ООО «БИОКОРД» (Самарская область)
- АО «ЛЕМНИСКАТА» (Тамбовская область)
«Балтийский лизинг» продолжил поощрять ESG-принципы с номинацией «Зеленая экономика», которая была впервые введена в 2024 году. В ней принимают участие клиенты, которые приобрели в лизинг имущество, способствующее достижению целей экологически устойчивого развития. В данной номинации жюри определило единственного победителя:
- АО «ХРОМПИК» (Свердловская область)
Новинкой этого года стала номинация «Осознанные инвестиции». Она предназначена для участников, которые с помощью лизинга реализуют проекты по замене ключевых узлов и агрегатов, тем самым продлевая срок службы техники и транспорта. Первым и единственным победителем в этой номинации становится:
- ООО «СЕРВИС-ИНТЕГРАТОР» (Москва)
В номинации «Партнер года», созданной для ключевых партнеров «Балтийского лизинга» победили:
- ООО «Зумлион Хэви Индустри Рус» (Московская область)
- ООО «Грейт Волл Мотор Рус» (Москва)
- ГК «КАМИ» (Москва)
Эти компании совершили наибольшее количество сделок с клиентами «Балтийского лизинга» в сегментах оборудование, колесная техника и спецтехника по итогам года.
«Премия «Дело года» – это не просто признание достижений, а демонстрация нашего стремления поддерживать динамично развивающийся бизнес, внедряющий инновации и способствующий росту российской экономики. «Балтийский лизинг» работает с тысячами компаний, мы владеем компетенциями в самых разных областях и, действительно, можем увидеть самых амбициозных, смелых и профессиональных. Мы гордимся нашими клиентами и партнерами, а их достижения – это и наш успех», – прокомментировал первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.
Напомним, премию «Дело года» «Балтийский лизинг» запустил весной 2021 года ко Дню российского предпринимательства. Проект был создан с целью популяризации лизинга как инструмента эффективного развития и поддержки бизнеса. В 2023 году «Балтийский лизинг» зарегистрировал соответствующий товарный знак. За пять лет существования проекта, в нем приняло участие более 300 представителей бизнеса различного масштаба и отраслевых направлений. Список номинаций премии растет ежегодно, отражая запросы бизнеса и экономическую повестку.
30 июня «Балтийский лизинг» подвел итоги Всероссийской бизнес-премии «Дело года» – первой лизинговой премии для бизнеса. В этом году премия проводится уже в пятый раз и приурочена к 35-летию компании.
Победителей определил экспертный совет, сформированный из представителей топ-менеджмента и руководителей бизнес-подразделений «Балтийского лизинга». Клиенты и партнеры компании из разных регионов России смогли побороться за победу в шести номинациях. В число лучших вошли представители важнейших направлений экономики страны.
В номинации «Перспектива» (для тех клиентов, кто расширяет горизонты своего бизнеса и целых отраслей экономики) объявлены сразу три победителя:
- ООО «К-Флекс» (Московская область)
- ООО Фирма «Хаммер» (Карачаево-Черкесская Республика)
- ООО «Мамисонская долина» (Республика Северная Осетия – Алания)
Это те компании, которые знают, что такое «качественный рост». Жюри оценивало предпосылки их динамичного развития и планы, включающие использование лизинговых сделок.
В номинации «Важное дело» участвовали клиенты «Балтийского лизинга», реализовавшие проекты с привлечением грантов, субсидий и иных форм государственной поддержки для возмещения затрат по лизингу. По итогам оценки информации о социально значимых проектах, влияющих на развитие жизненно важной инфраструктуры были определены два победителя:
- ООО «Вездеходы «Бурлак» (Курганская область)
- ООО «Приволжская нива» (Ивановская область)
В номинации «Новое дело» участвовали клиенты «Балтийского лизинга», начавшие свою деятельность с 2021 года и показывающие позитивную динамику развития, в том числе благодаря использованию лизинговых операций. Претендентам на победу требовалось рассказать об удачном старте в своих отраслях, подкрепив это статистикой по результативности. В итоге победителями в данной номинации стали:
- ООО «БИОКОРД» (Самарская область)
- АО «ЛЕМНИСКАТА» (Тамбовская область)
«Балтийский лизинг» продолжил поощрять ESG-принципы с номинацией «Зеленая экономика», которая была впервые введена в 2024 году. В ней принимают участие клиенты, которые приобрели в лизинг имущество, способствующее достижению целей экологически устойчивого развития. В данной номинации жюри определило единственного победителя:
- АО «ХРОМПИК» (Свердловская область)
Новинкой этого года стала номинация «Осознанные инвестиции». Она предназначена для участников, которые с помощью лизинга реализуют проекты по замене ключевых узлов и агрегатов, тем самым продлевая срок службы техники и транспорта. Первым и единственным победителем в этой номинации становится:
- ООО «СЕРВИС-ИНТЕГРАТОР» (Москва)
В номинации «Партнер года», созданной для ключевых партнеров «Балтийского лизинга» победили:
- ООО «Зумлион Хэви Индустри Рус» (Московская область)
- ООО «Грейт Волл Мотор Рус» (Москва)
- ГК «КАМИ» (Москва)
Эти компании совершили наибольшее количество сделок с клиентами «Балтийского лизинга» в сегментах оборудование, колесная техника и спецтехника по итогам года.
«Премия «Дело года» – это не просто признание достижений, а демонстрация нашего стремления поддерживать динамично развивающийся бизнес, внедряющий инновации и способствующий росту российской экономики. «Балтийский лизинг» работает с тысячами компаний, мы владеем компетенциями в самых разных областях и, действительно, можем увидеть самых амбициозных, смелых и профессиональных. Мы гордимся нашими клиентами и партнерами, а их достижения – это и наш успех», – прокомментировал первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.
Напомним, премию «Дело года» «Балтийский лизинг» запустил весной 2021 года ко Дню российского предпринимательства. Проект был создан с целью популяризации лизинга как инструмента эффективного развития и поддержки бизнеса. В 2023 году «Балтийский лизинг» зарегистрировал соответствующий товарный знак. За пять лет существования проекта, в нем приняло участие более 300 представителей бизнеса различного масштаба и отраслевых направлений. Список номинаций премии растет ежегодно, отражая запросы бизнеса и экономическую повестку.