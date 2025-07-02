Ранний отход ко сну помогает повысить физическую активность на следующий день

Исследование, проведённое под руководством Университета Монаша, показало, что если ложиться спать раньше обычного, это может помочь оптимизировать физическую активность на следующий день.
Что показало исследование
В ходе исследования изучалась связь между типичными режимами сна и ночными колебаниями продолжительности сна и уровнем физической активности на следующий день.
В среднем люди, которые ложились спать раньше, были более физически активны. Например, те, кто обычно ложился спать около 21:00, ежедневно тратили на физическую активность от умеренной до высокой интенсивности примерно на 30 минут больше, чем те, кто обычно бодрствовал до часу ночи.
Ведущий автор исследования доктор Джош Леота из Школы психологических наук Университета Монаша заявил, что, согласно полученным данным, люди, которые ложатся спать позже, могут оказаться в невыгодном положении по сравнению с остальными при обычном графике работы.
«Стандартный рабочий день с 9:00 до 17:00 может оказаться сложнее для тех, кто привык ложиться спать поздно, что приводит к социальному джетлагу, ухудшению качества сна и повышенной дневной сонливости — все это может снизить мотивацию и возможности для физической активности на следующий день»,
— говорит доктор Леота.
Важно отметить, что в ходе исследования также изучалась возможность активного изменения этой взаимосвязи. Исследователи обнаружили, что, когда люди ложились спать раньше обычного, но при этом спали столько же, сколько и обычно, на следующий день они демонстрировали самый высокий уровень физической активности.
«Эти выводы имеют большое значение для общественного здравоохранения. Вместо того чтобы просто пропагандировать сон и физическую активность по отдельности, кампании по охране здоровья могли бы призывать ложиться спать раньше, чтобы естественным образом способствовать более активному образу жизни. Комплексный подход, учитывающий взаимосвязь этих двух важнейших аспектов, может привести к улучшению индивидуального и общественного здоровья»,
— отметил доктор Леота.
Дополнительное проверочное исследование с участием почти 6000 человек из исследовательской программы All of Us, в котором использовались данные Fitbit, подтвердило эти выводы и показало, что закономерности в целом одинаковы для разных групп населения.
Старший автор исследования доктор Элиз Фейсер-Чайлдс из Школы психологических наук Университета Монаша заявила, что результаты указывают на тесную взаимосвязь между режимом сна и физической активностью.
«Сон и физическая активность одинаково важны для здоровья, но до недавнего времени мы не до конца понимали, насколько тесно они связаны в повседневной жизни»,
— отметила она.
«Наши результаты согласуются с данными, полученными в разных группах населения, и показывают, что если вы можете ложиться спать раньше обычного, сохраняя при этом продолжительность сна на прежнем уровне, то на следующий день у вас будет больше шансов чувствовать себя бодрым и переделать больше дел».