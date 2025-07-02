Исследователи назвали продукты, которые вызывают ночные кошмары

Хотите выспаться как следует? Тогда вам стоит воздержаться от употребления некоторых продуктов перед сном.
Исследователи опросили 1000 студентов Университета МакЭван в Канаде, чтобы узнать об их качестве сна и пищевых привычках, и обнаружили ярко выраженную связь между ночными кошмарами и употреблением молочных продуктов на ночь.
«Тяжесть ночных кошмаров тесно связана с непереносимостью лактозы и другими пищевыми аллергиями. Эти новые данные свидетельствуют о том, что изменение пищевых привычек у людей с пищевой непереносимостью может облегчить их состояние во время ночных кошмаров. Это также может объяснить, почему люди так часто винят молочные продукты в своих плохих снах»,
— отметил ведущий автор исследования Торе Нильсен из Монреальского университета.
Это особенно актуально для тех, кто чувствителен к молочным продуктам, о чём многие даже не подозревают.
«Кошмары чаще снятся людям с непереносимостью лактозы, которые страдают от тяжёлых желудочно-кишечных симптомов и нарушений сна. В этом есть смысл, ведь мы знаем, что телесные ощущения могут влиять на сновидения»,
— говорит Нильсен.
Кошмары могут лишить человека спокойного сна, потому что они, как правило, заставляют сновидца просыпаться в тревоге и могут привести к тому, что он будет избегать повторного засыпания. А это прямой путь к бессоннице.
Что показало исследование
Около трети участников исследования признались, что им регулярно снятся кошмары. При этом женщины значительно чаще запоминают свои сны и сообщают о пищевой аллергии, чем мужчины.
Только 5,5 % участников подозревали, что то, чем они перекусили, повлияло на их сны, но зато молочные продукты занимали первое место в списке приводимых ими предположительных причин, вызывающих ночные кошмары.
Тем не менее, прежде чем отказаться от сыра и стакана теплого молока на ночь, стоит провести дополнительные исследования.
«Нам нужно изучить больше людей разного возраста, из разных слоёв общества и с разными пищевыми привычками, чтобы определить, применимы ли наши результаты к большей части населения»,
— сказал Нильсен.
Также необходимы экспериментальные исследования, чтобы определить, действительно ли люди могут замечать влияние определённых продуктов на свои сны. Мы хотели бы провести исследование, в рамках которого мы попросим людей перед сном съесть сырный продукт или какой-либо другой продукт, чтобы проверить, повлияет ли это на их сон или сновидения.
Так стоит есть сыр на ночь или нет?
В 2005 году Британский совет по сырам провёл исследование с участием 200 человек и не обнаружил никакой связи между сыром и ночными кошмарами. На самом деле кусок сыра даже может способствовать более приятным сновидениям, потому что сытый желудок — залог спокойного ночного сна.
К тому же некоторые сыры содержат тирамин — соединение, которое может стимулировать работу мозга, вызывая высвобождение норадреналина — химического вещества, повышающего концентрацию внимания.
Но полезен сыр (особенно твердый и выдержанный) на ночь только в том случае, если у вас нет непереносимости лактозы, что может показать анализ крови.