Один напиток и два продукта снижают риск старческого слабоумия на 25 %

Ученым предстоит еще многое узнать о мозге, но уже точно известно, что число случаев деменции растет и к 2060 году может удвоиться — с полумиллиона до миллиона в год.
Известно, что питание играет важную роль в поддержании здоровья мозга. Существует даже диета, разработанная специально для обеспечения мозга питательными веществами, — диета MIND. Ученые также изучают конкретные продукты, чтобы выяснить, есть ли между ними какая-либо связь и снижение риска заболеваний. Именно это сделали исследователи из Японии в отношении зеленого чая и некоторых других продуктов. Они недавно опубликовали свои выводы в The Journal of Nutrition, Health and Aging.
Как проводилось исследование?
Основой для выводов послужили данные долгосрочного японского исследования под названием «Исследование Мураками». В этом исследовании приняли участие 13 660 человек, из них около 52% женщин, средний возраст которых составлял 59 лет.
Участники также заполняли анкеты, в которых указывали, сколько и как часто они употребляют определенные продукты и напитки, в том числе чай и кофе. Исходные данные были собраны в период с 2011 по 2013 год, а среднее время наблюдения за каждым участником составило 11,5 лет.
Что касается чая, участникам были предоставлены следующие варианты его потребления:
- <1 чашка в неделю,
- 1-2 чашки в неделю,
- 3-4 чашки в неделю,
- 5-6 чашек в неделю,
- 1 чашка в день,
- 2-3 чашки в день,
- 4-6 чашек в день,
- 7-9 чашек в день,
- 10 чашек в день.
Исследователи рассчитали потребление в миллилитрах в день, а затем распределили участников по четырем квартилям (категориям), поскольку чашки бывают разными. В первой группе участники выпивали менее 94 мл зеленого чая в день, во второй — 94–299 мл в день, в третьей — 300–599 мл в день, а в четвертой — 600 мл в день.
Проведя статистический анализ, исследователи обнаружили, что у людей, употребляющих зеленый чай в больших количествах, риск развития деменции был ниже.
Участники исследования отметили снижение риска развития деменции примерно на 5 % при увеличении количества выпитого зеленого чая на каждую чашку.
Поскольку есть некоторые свидетельства того, что кофе тоже может снижать риск развития деменции, исследователям было интересно узнать, может ли употребление и кофе, и зеленого чая еще больше снизить этот риск. Оказалось, что в отличие от тех, кто пьет много зеленого чая, употребление большого количества кофе в дополнение к зеленому чаю не дает такого же эффекта, как употребление только зеленого чая, и не снижает риск развития деменции.
Все виды настоящего чая — зеленый, черный, белый и улун — богаты антиоксидантами. В конце концов, это растения, а все растения содержат антиоксиданты. Но по сравнению с другими видами чая в зеленом чае содержится наибольшее количество катехинов — особый тип флавоноидных антиоксидантов, которых в нем примерно в четыре раза больше, чем в черном чае. Одним из таких катехинов является эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), который, как отмечают исследователи в предыдущих работах, снижает риск развития болезни Альцгеймера. Это может быть связано со способностью EGCG уменьшать воспаление, в том числе в головном мозге, а также снижать накопление бета-амилоида и тау-белк, которые связаны с болезнью Альцгеймера.
Помимо пользы для мозга, зеленый чай также связан с уменьшением воспаления, улучшением пищеварения, уменьшением вздутия живота, нормализацией уровня сахара и холестерина в крови, а также снижением риска развития рака.
Как пить зеленый чай для здоровья мозга
В идеале рекомендуется использовать листовой чай и заваривать его в ситечке, чтобы избежать попадания в чашку микропластика.
Лучше всего пить простой зеленый чай, но можно добавить немного меда, сахара или молока, если вам так больше нравится. Просто следите за количеством добавок, так как избыток добавленного сахара связан с ухудшением здоровья мозга, в том числе с деменцией.
Два продукта, которые могут заменить зеленый чай и предотвратить деменцию
Если вы не пьете чай (и даже если пьете) и хотите получить пользу от катехинов, есть еще несколько вариантов избежать старческого слабоумия.
Темный шоколад и грецкие орехи — отличная закуска для мозга. А вишня и ягоды прекрасно подходят для смузи, в том числе для наших смузи с вишней и мокко, смузи с малиной и кефиром и смузи с ягодами и зеленым чаем, в котором содержатся катехины как из ягод, так и из зеленого чая.
Другие привычки, связанные с образом жизни, также способствуют здоровью мозга, в том числе правильное питание, физическая активность, умение справляться со стрессом и достаточное количество качественного сна. Если вам кажется, что это слишком сложно, и вы не знаете, с чего начать, выберите то, в чем вы, скорее всего, добьетесь успеха. Пара чашек зеленого чая в день может стать дополнением и отправной точкой.