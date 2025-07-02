Риски и профилактика варикоза: из-за чего возникают проблемы с венами

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Причиной усталости, судорог и отеков ног в жару может быть венозная недостаточность.

Нутрициолог Виктория Сергеева в беседе с RuNews24.ru назвала главные факторы риска развития варикоза.

Среди них – наследственность, беременность, лишний вес, обезвоживание, алкоголь и курение, операции, тяжелая физическая работа и спорт, прием гормональных препаратов.

Кроме того, риски развития варикоза есть у людей, которые очень часто лежат в горячей ванне, носят узкую, давящую одежду, каблуки и другую неудобную обувь, часто нервничают и питаются не сбалансированно.

По словам Сергеевой, если человек нашел у себя три и более фактора, важно заняться профилактикой. Это питание, образ жизни и физическая нагрузка.

При проблемах с венами важно есть достаточное количество клетчатки – чтобы она была в каждом приеме пищи, белка из нежирного мяса, птицу, любую рыбу, морепродукты. Из углеводов полезны цельные злаки, бобовые и сухофрукты (чернослив и курага).

Есть рекомендуется все овощи, кроме крахмалистых, а также продукты, укрепляющие сосудистую стенку: это чеснок, вишня, черешня, имбирь, свекла, разные ягоды, зеленый чай, жирный сорта рыбы.

Исключить из рациона следует транс жиры, продукты с рафинированным маслом, полуфабрикаты, фаст-фуд.

Кроме того, важно соблюдать режим сна и бодрствования, восполнять дефициты витаминов, регулярно проходить обследования.

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