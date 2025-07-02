Спасаем море вместе: «Балтийский лизинг» передал «Курортам Анапы» спецтехнику для очистки побережья

Спецтехника от компании «Балтийский лизинг» приступила к механизированной очистке пляжей Анапы, загрязненных нефтепродуктами в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Масштабный благотворительный проект «Спасаем море вместе» стал для компании одним из самых важных в сфере корпоративной социальной ответственности.
На безвозмездной основе «Балтийский лизинг» передал «Курортам Анапы» технику, которая выполняет различные задачи на наиболее сложных участках побережья: собирает выбросы нефтепродуктов и выравнивает песочную зону, а также перевозит механизированные насыпные устройства к местам активной уборки пляжей. Работы предстоит еще много, но совместными усилиями ее планируют завершить к середине июля, заявил директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин.
«Курорты Анапы» выражают огромную благодарность компании «Балтийский лизинг» за беспрецедентный поступок и поддержку в этот непростой для всего региона период. Разлив мазута причинил серьезный ущерб живой природе и нанес удар по туристическому потенциалу Анапы и близлежащих курортов. В этом сезоне нам не до отдыха – все силы брошены на ликвидацию последствий экологической катастрофы. Но мы не одиноки. Сегодня мы действительно чувствуем поддержку всей страны – государства, самоотверженных волонтеров и неравнодушных компаний. «Балтийский лизинг» – одна из них. Будучи одним из лидеров своей отрасли, она остается социально ответственной, человечной компанией, уделяющей большое внимание экологической повестке. Этот вклад очень значим для нас и мы, безусловно, надеемся на долгое продуктивное партнерство на благо нашей страны», – подчеркнул Николай Заливин.
Как поясняют в «Балтийском лизинге», благотворительный проект стал частью стратегической программы, направленной на развитие устойчивого бизнеса и адресной помощи регионам присутствия. Команда филиалов компании в Новороссийске и Краснодаре приложила много усилий для того, чтобы этот проект стал реальностью. Они обеспечили все этапы подготовки, включая логистику, техническую ревизию и взаимодействие с контролирующими органами. Кроме того, в сжатые сроки было обеспечено юридическое сопровождение. И в руководстве филиалов подчеркивают системность этой работы.
«Компания «Балтийский лизинг» традиционно поддерживает благотворительные и экологические инициативы, особенно в ситуациях, где требуется срочная и профессиональная помощь. Сегодня внимание всей страны приковано к побережью Чёрного моря, где продолжается ликвидация последствий масштабного разлива нефтепродуктов. Мы не могли остаться в стороне от происходящего. В рамках участия в гуманитарной и природоохранной миссии наша компания передала специализированную технику в распоряжение волонтёрского штаба в Анапе. Машины уже приступили к работе на наиболее сложных участках побережья, где требуется оперативная механизированная очистка от мазутных загрязнений», – заявила Лусине Бабаян, директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Новороссийске, которая лично побывала на месте событий.
В компании уверены, что только совместными усилиями — бизнеса, общества и государства — возможно эффективно справляться с вызовами такого масштаба. Защита природы и помощь сообществам, которые работают на благо страны, остаются неизменным приоритетом «Балтийского лизинга».
«Для нас как для ответственного бизнеса участие в подобных проектах — это выражение осознанной позиции. Мы понимаем, что загрязнение моря и побережья, особенно в разгар курортного сезона, может иметь далеко идущие последствия как для экосистемы, так и для экономики региона, которая критически зависит от сферы туризма. Мы благодарны нашим партнёрам из «Курортов Анапы» и всем службам, которые работают «на передовой». Надеемся, что предоставленная техника поможет ускорить работы по очистке пляжных и береговых линий от нефтяных плёнок и остатков мазута», — прокомментировал первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.
Как отмечают в «Курортах Анапы», общая площадь работ достигает 34 гектара – это почти все оставшиеся пляжи города, которые пока закрыты для туристов. Техника трудится по восемь часов в течение светового дня, с обязательными перерывами для охлаждения агрегатов. По прогнозам специалистов, механизированная очистка побережья уже близится к завершению, в том числе благодаря активному участию бизнеса.