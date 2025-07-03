Дневной сон сокращает продолжительность жизни

Новое исследование связало дневной сон со скрытыми рисками для здоровья. Согласно его результатам, была выявлена связь между определёнными видами дневного сна и смертностью.
Эксперт по сну Эшли Кертис, доктор философии, доцент и руководитель лаборатории когнитивных функций, старения, сна и здоровья (CASH) в Колледже медсестринского дела при Университете Южной Флориды, прокомментировала полученные результаты yahoo.com.
Что показало исследование
Недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Sleep, охватило 86 565 участников из Великобритании. Возраст добровольцев варьировался от 43 до 79 лет, 57 % участников исследования были женщинами, а 43 % — мужчинами. Исследователи оценивали режим дневного сна участников, чтобы определить связь между дневным сном и риском смерти.
Эти данные были сопоставлены с другими факторами, включая хронотип (время суток, в которое человек предпочитает спать или когда он наиболее бодр и энергичен), индекс массы тела, демографические данные, сопутствующие заболевания, режим ночного сна, курение и употребление алкоголя.
Исследователи обнаружили тесную связь между режимом сна и долгосрочными рисками для здоровья, в том числе для продолжительности жизни и показателей смертности. В частности, оказалось, что прожить меньше рискуют те, кто:
- спит днем подолгу,
- спит днем разное по продолжительное время,
- спит в полдень и ранним вечером.
Все эти факторы оказались связаны с повышенным риском смертности.
«Эти результаты указывают на потенциальную важность учёта режима сна при стратификации риска смертности у людей среднего и старшего возраста»,
— заключили исследователи.
Почему дневной сон связан с риском смерти?
Эшли Кертис объяснила, что, согласно исследованиям, короткий дневной сон (менее 30 минут) может быть полезен для здоровья пожилых людей, в то время как более продолжительный сон (60 минут и более) связан с повышенным риском смертности.
Есть несколько причин, по которым дневной сон может быть связан с повышенным риском смертности.
- Во-первых, более продолжительный дневной сон сам по себе может быть признаком плохого ночного сна и или нарушений сна, таких как бессонница и обструктивное апноэ во сне, которые, при отсутствии лечения, приводят к ухудшению состояния здоровья и повышенному риску смертности.
Прерывистый сон, характерный для обоих этих нарушений, может нарушать циркадные ритмы и влиять на дневную активность, из-за чего пожилым людям хочется вздремнуть днём.
- Во-вторых, существует обратная зависимость между дневным сном и ухудшением состояния здоровья и повышением смертности.
Так, по словам эксперта, определённые режимы дневного сна у пожилых людей уже давно связывают с усилением хронического вялотекущего воспаления, которое играет роль в развитии различных заболеваний, таких как ожирение, диабет, инсульт, гипертония и остеопороз.
Дело не только в том, что дневной сон может быть признаком повышенного риска смерти, но и в изменениях в привычном режиме дневного сна. Эти показатели в сочетании с ухудшением ночного сна (например, сокращением общей продолжительности сна) могут указывать на более высокий риск смерти,
— отметила доктор.
Можно ли спать днем и не бояться умереть раньше времени?
Есть исследование, показывающее, что риск смертности, связанный с длительным дневным сном у пожилых людей, может снижаться при достаточной физической активности.
Кертис добавила, что связь между дневным сном и смертностью может быть более сложной у пожилых людей и зависеть пола и других факторов.
Кроме того, у пожилых мужчин чаще, чем у пожилых женщин, наблюдается частое ночное мочеиспускание и синдром обструктивного апноэ во сне, которые связаны с повышенной дневной сонливостью.
Результаты исследований, посвященных взаимосвязи между продолжительностью дневного сна и повышенной смертностью среди пожилых людей, в целом согласуются друг с другом. Однако точные механизмы, лежащие в основе этой взаимосвязи, до конца не изучены,
— отметила эксперт.