Дневной сон сокращает продолжительность жизни

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Новое исследование связало дневной сон со скрытыми рисками для здоровья. Согласно его результатам, была выявлена связь между определёнными видами дневного сна и смертностью.

В частности, в исследовании говорится, что дневной сон и нерегулярный режим сна могут быть связаны с повышенным риском смерти у пожилых людей.

Эксперт по сну Эшли Кертис, доктор философии, доцент и руководитель лаборатории когнитивных функций, старения, сна и здоровья (CASH) в Колледже медсестринского дела при Университете Южной Флориды, прокомментировала полученные результаты yahoo.com.

Что показало исследование

Фото: страница сайта academic.oup.com

Недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Sleep, охватило 86 565 участников из Великобритании. Возраст добровольцев варьировался от 43 до 79 лет, 57 % участников исследования были женщинами, а 43 % — мужчинами. Исследователи оценивали режим дневного сна участников, чтобы определить связь между дневным сном и риском смерти.

Проанализировав данные о дневном сне, предоставленные самими участниками, а также данные, собранные с помощью фитнес-трекеров за семь дней, исследователи зарегистрировали привычки, испытуемых, связанные с дневным сном, отследили продолжительность сна, время его наступления и любые отклонения от привычного режима.

Эти данные были сопоставлены с другими факторами, включая хронотип (время суток, в которое человек предпочитает спать или когда он наиболее бодр и энергичен), индекс массы тела, демографические данные, сопутствующие заболевания, режим ночного сна, курение и употребление алкоголя.

Исследователи обнаружили тесную связь между режимом сна и долгосрочными рисками для здоровья, в том числе для продолжительности жизни и показателей смертности. В частности, оказалось, что прожить меньше рискуют те, кто:

  • спит днем подолгу,
  • спит днем разное по продолжительное время,
  • спит в полдень и ранним вечером.

Все эти факторы оказались связаны с повышенным риском смертности.

«Эти результаты указывают на потенциальную важность учёта режима сна при стратификации риска смертности у людей среднего и старшего возраста»,

— заключили исследователи.

Почему дневной сон связан с риском смерти?

Эшли Кертис объяснила, что, согласно исследованиям, короткий дневной сон (менее 30 минут) может быть полезен для здоровья пожилых людей, в то время как более продолжительный сон (60 минут и более) связан с повышенным риском смертности.

Как показало это исследование, повышенная вероятность дневного сна около полудня, по-видимому, оказывает пагубное влияние на риск смертности. Кроме того, появляются новые исследования, которые показывают, что изменение режима дневного сна у пожилых людей, например переход от короткого сна к длинному или наоборот, также связано с увеличением смертности от всех причин.

Есть несколько причин, по которым дневной сон может быть связан с повышенным риском смертности.

  • Во-первых, более продолжительный дневной сон сам по себе может быть признаком плохого ночного сна и или нарушений сна, таких как бессонница и обструктивное апноэ во сне, которые, при отсутствии лечения, приводят к ухудшению состояния здоровья и повышенному риску смертности.

Прерывистый сон, характерный для обоих этих нарушений, может нарушать циркадные ритмы и влиять на дневную активность, из-за чего пожилым людям хочется вздремнуть днём.

  • Во-вторых, существует обратная зависимость между дневным сном и ухудшением состояния здоровья и повышением смертности.

Так, по словам эксперта, определённые режимы дневного сна у пожилых людей уже давно связывают с усилением хронического вялотекущего воспаления, которое играет роль в развитии различных заболеваний, таких как ожирение, диабет, инсульт, гипертония и остеопороз.

Дело не только в том, что дневной сон может быть признаком повышенного риска смерти, но и в изменениях в привычном режиме дневного сна. Эти показатели в сочетании с ухудшением ночного сна (например, сокращением общей продолжительности сна) могут указывать на более высокий риск смерти,

— отметила доктор.

Можно ли спать днем и не бояться умереть раньше времени?

Есть исследование, показывающее, что риск смертности, связанный с длительным дневным сном у пожилых людей, может снижаться при достаточной физической активности.

То есть соблюдение рекомендуемой еженедельной нормы физической активности от умеренной до высокой интенсивности (150 минут умеренной активности или 75 минут высокой активности) может ослабить связь между дневным сном и риском смертности. Для пожилых людей такими видами физической активности могут быть быстрая ходьба или бег трусцой, танцы, плавание или пешие прогулки.

Кертис добавила, что связь между дневным сном и смертностью может быть более сложной у пожилых людей и зависеть пола и других факторов.

По крайней мере одно исследование показало, что у пожилых мужчин, которые спали менее шести часов и дремали днём более 30 минут, был выше риск смертности, тогда как у женщин такой закономерности не наблюдалось.

Кроме того, у пожилых мужчин чаще, чем у пожилых женщин, наблюдается частое ночное мочеиспускание и синдром обструктивного апноэ во сне, которые связаны с повышенной дневной сонливостью.

Результаты исследований, посвященных взаимосвязи между продолжительностью дневного сна и повышенной смертностью среди пожилых людей, в целом согласуются друг с другом. Однако точные механизмы, лежащие в основе этой взаимосвязи, до конца не изучены,

— отметила эксперт.

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