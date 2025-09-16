Онколог назвал неочевидные признаки рака желудка

Длительные охриплость или кашель могут оказаться нетипичными признаками рака желудка.
Такое может происходить, если есть метастазы или когда опухоль сдавливает нерв, сообщил врач-онколог Красногорской больницы Басир Бамматов в беседе с News.ru.
Другой признак — субфедрильная температура (37-37,5 градуса без видимой причины), повышенное слюноотделение или изменение в восприятии вкусов.
Первые признаки рака желудка могут быть неспецифическими и легко списываться человеком на гастрит или усталость.
К примеру, это может быть снижение или потеря аппетита, чувство тяжести после еды, даже если человек съел немного, тошнота.
На более поздних стадиях могут появиться боли в верхней части живота, начинается чередование запоров и диареи, рвота с примесью крови или черный жидкий стул.