В России вспышка ветрянки: что происходит в Петербурге

От /

За последние месяцы в российских медийных лентах появилась тревожная тема: «вспышка ветрянки», «рост заболеваемости», «нехватка вакцин».

Фото: abn.agency
Новости о ситуации звучат уже не только как медицинские заметки, но как сигнал к повышенному вниманию — особенно учитывая, что многие до сих пор считают ветрянку «детской болезнью», которую можно просто «переболеть» и забыть.

СМИ рассказывали, что в 2025 году эпидемиологи зафиксировали самый резкий подъём заболеваемости ветряной оспой за последние пять лет, а сразу в нескольких регионах России, включая Ямал и Башкирию, рост случаев превысил двукратный уровень — именно там жители жалуются на невозможность привить даже в частных клиниках. В ряде публикаций подчеркивают, что вакцины распределяются неравномерно и часто их просто нет в достаточном количестве.

Впрочем, федеральные ведомства не остаются в стороне: Росздравнадзор выступил с ответом на сообщения о вспышках, утверждая, что в 2025 году было введено в обращение более 357 тыс. доз препарата против ветрянки (на 30% больше, чем весь объём за 2022 год), и что запасов вакцины порядка 231 тыс. единиц хватает для текущего спроса.

При этом в новостях Петербурга уже появляются сообщения о закрытии групп в детских садах и карантинных мерах в образовательных учреждениях, а также о доступности вакцины лишь в немногих частных медицинских центрах.

Картина складывается неоднозначная: с одной стороны — рост жалоб и статистики, всплески в регионах, нехватка вакцин и превентивные меры в детсадах и школах; с другой — официальные лица и ведомства утверждают, что ситуация находится под контролем и дозы есть.

Чем всё закончится — пока неизвестно. Но для взрослого человека, который никогда не болел ветрянкой, эта «новая волна» может стать серьёзным поводом задуматься о защите, диагностике и внимательном отношении к симптомам. И именно поэтому важно разобраться: какова ситуация в Петербурге, почему взрослая ветрянка опасна, как она связана с опоясывающим лишаем, и что делать, если вы до сих пор не встретились с вирусом.

Ветрянка в Петербурге

Фото: abn.agency
Среди материалов местных СМИ заявляют, что число случаев ветрянки в Петербурге возросло. Заведующая инфекционным отделением детской больницы имени Филатова Елена Дондурей утверждает, что «сейчас действительно очень много» заболевших, особенно в организованных коллективах (школы, группы). При этом статистики на уровне комитета по здравоохранению или Роспотребнадзора, прямо по Петербургу, пока регулярно не публикуются в медиа.

Интересно, что, по заявлению СМИ, на момент октября уже были закрыты 3 школьных класса и 7 детских групп как меры предосторожности. В тех же источниках подчёркивается, что ни в государственных больницах, ни в поликлиниках эпидемии официально не объявлено. Также стоит отметить, что лишь в 3 из 10 частных клиниках города имеется вакцина от ветрянки — это говорит о серьёзных ограничениях доступа к профилактике для тех, кто хотел бы её получить.

Динамика: тренды и сравнение с прошлым

Найти достоверные годовые данные по Петербургу, охватывающие несколько лет, оказалось непросто. Однако можно ориентироваться на общефедеральные тенденции и косвенные упоминания в СМИ:
  • В России в 2024 году сообщалось, что взрослые стали болеть ветрянкой на 28% чаще по сравнению с предыдущим периодом.
  • За первые восемь месяцев 2025 года было завезено почти 400 тыс. доз вакцины, что превышает объёмы поставок 2024 года (281,3 тыс. доз).
  • В СМИ говорится о всплесках в ряде регионов (Ямале +67%, Башкортостан — рост более чем в два раза).
  • В Петербурге в 2020-х годах отмечали, что город не входит в число лидеров по заболеваемости, оставаясь в рамках средних российских показателей.

По историческим данным, в 2018 году в Петербурге зафиксировано 596 случаев на 100 тыс. населения (примерно 32 тыс. заболевших).

Из этих фрагментов можно сделать предварительный вывод: после расслабления ковидных ограничений и снижения внимания к профилактике могло произойти «наверстывание» — люди, не встретившиеся с вирусом в детстве, становятся уязвимыми, и волны переходят на взрослых. Учитывая, что вакцинация от ветрянки не входит в обязательный национальный календарь, эффект накопления восприимчивых вполне реален.

Что касается сезонности — по оценкам инфекционистов, рост случаев характерен для осенне-зимнего периода, когда дети возвращаются в школы и детсады, и инфекции легче распространяются при скученности людей и плохой вентиляции помещений. Ещё один важный момент: периодически в СМИ поднимают тему, что примерно каждые 6-8 лет наблюдается повышение заболеваемости ветрянкой, возможно, как часть естественного цикла иммунитета в популяции.

Словом, эпидемиологический фон в Петербурге и России — тревожащий: дефицит вакцин, рост числа случаев в ряде регионов, усилия медиков и закрытия групп говорят, что вспышка действительно может быть скрытой или недооценённой.

Медицинский ликбез: почему взрослым болеть опасно

Фото: abn.agency

Что такое ветряная оспа

Ветрянка (ветряная оспа) вызывается вирусом Varicella-Zoster (варицелла-зостер), родственником вируса герпеса. Болезнь передаётся воздушно-капельным путём и характеризуется характерной сыпью, зудом, интоксикацией, возможными осложнениями.

Инкубационный период — около 10–21 дня, человек заразен за 1–2 дня до появления сыпи и до момента, пока последние высыпания не сгладятся и корочки не отпадут (примерно 4–5 дней после начала сыпи).

У детей заболевание часто протекает относительно мягко. Но когда взрослые впервые сталкиваются с вирусом, риск осложнений значительно выше.

Почему взрослым опасно болеть

Осложнения:

  • Пневмония — одно из наиболее частых осложнений у взрослых.
  • Энцефалит — воспаление головного мозга.
  • Суперинфекции кожи, бактериальные осложнения.
  • Рубцы и поствоспалительные изменения кожи, особенно при расчесах.
  • Более выраженная интоксикация: высокая температура, головная боль, слабость.

По словам экспертов, осложнения у взрослых встречаются примерно в 13 раз чаще, чем у детей.

Ветрянка для женщин, особенно при беременности

Если женщина заболела ветрянкой во время беременности, вирус может повлиять на плод. Существует синдром врождённой ветряной оспы — поражения глаз, конечностей, мозга — особенно если заражение произошло в первом или втором триместре. В поздних сроках риск снижается, но всё равно остаётся.

При контакте с больным ветрянкой беременной женщине часто рекомендуют профилактику иммуноглобулином или другие меры контроля, особенно при отсутствии иммунитета.

Ветрянка для мужчин

У мужчин заболевание часто протекает тяжелее — более выраженная интоксикация, сильнее головные и мышечные боли. Кроме того, считается, что риск неврологических осложнений, таких как невриты, может быть выше. Важно развеять миф: мужчины не менее подвержены рискам, чем женщины, особенно в зрелом возрасте.

Так, взрослая ветрянка — это не просто «обсыпало кожу», а серьёзный жизненный риск, особенно при отсутствии иммунитета.

Связь с опоясывающим лишаем (герпес Зостер)

Фото: Мойка78
Одна из важнейших тем для взрослого — что вирус, вызвавший ветрянку, не исчезает полностью после выздоровления. Он остаётся в организме в скрытом состоянии — в нервных ганглиях — и может «проснуться» годами спустя, вызвав опоясывающий лишай (герпес Зостер).

Как это работает

  • После первичной инфекции вирус Varicella-Zoster остаётся в латентном состоянии в нервных узлах (спинальные, чувствительные).
  • При снижении иммунитета (стресс, возраст, хронические болезни) вирус может активироваться и распространяться вдоль нервных волокон.
  • В результате появляется острый болевой синдром и сыпь по ходу нерва — резко болезненные покрасневшие участки кожи с пузырьками.

Что такое опоясывающий лишай

  • Острую фазу сопровождает интенсивная боль (иногда жжение, прострелы), сильное покалывание, зуд.
  • Сыпь развивается вдоль сегмента кожи, обычно в пределах одной стороны тела.
  • Лечение затяжное: противовирусные средства, анальгетики, иногда нейропатические средства (антиконвульсанты, антидепрессанты), местные обработки.
  • Последствия могут быть серьёзней: постгерпетическая невралгия — длительная боль, иногда месяцы или даже годы после исчезновения высыпаний, особенно у пожилых людей.

Риск опоясывающего лишая — весомый аргумент в пользу профилактики (в том числе вакцинации) живущим ветрянку впервые во взрослом возрасте.

Симптомы, лечение и профилактика ветрянки

Симптомы ветряки у взрослых

У взрослых симптомы могут быть выражены ярче. К классическим признакам относятся:

  • Высокая температура (до 38-39 °C и выше), озноб, слабость.
  • Боль в мышцах, головная боль, недомогание.
  • Сыпь: сначала появляется пятнышко или группа пятнышек, затем белые или прозрачные пузырьки на красном фоне.
  • Пузырьки наполняются жидкостью, лопаются, покрываются корочками.
  • Сыпь проходит фазы: «макулы → папулы → везикулы → мокнутие → корочки».
  • Зуд и жжение.
Важно: в первые дни болезни высыпания могут быть не очень густыми, и диагноз может быть ошибочно принят за аллергию, крапивницу, опоясывающий лишай на ранней стадии и др. Поэтому при высокой температуре + высыпаниях — обращаться к врачу обязательно.

Лечение ветрянки: что можно и чего нельзя

Фото: Мойка78

Что можно делать при ветрянки:

  • Антивирусная терапия (например, ацикловир, вейраксив и др.), желательно начать как можно раньше (в первые 24-48 часов после появления сыпи).
  • Жаропонижающие (ацетаминофен/парацетамол), избегая аспирина.
  • Обильное питьё, покой, лёгкая диета.
  • Уход за кожей: мягкие антисептические растворы, мази с противовирусным и регенерирующим действием, увлажнение.
  • Изоляция и ограничение контактов с чувствительными группами (беременные, пожилые, иммунокомпрометированные).

Чего нельзя делать при ветрянке:

  • Принимать аспирин — риск синдрома Рея (особенно у детей, но взрослым тоже не стоит).
  • Использовать кортикостероиды без контроля врача.
  • Самолечение без врача: особенно при ухудшении состояния, признаках осложнений или высокой температуры.
  • По мере тяжести — возможно госпитализация и поддерживающее лечение в стационаре, особенно при пневмонии или неврологических осложнениях.

Профилактика, карантин и изоляция при ветрянке

Фото: Pxhere
  • При обнаружении ветрянки — обязательная изоляция до исчезновения заразности (корочки отпали) — обычно не менее 5-7 дней после начала сыпи.
  • При контакте с больным — обратиться к врачу, особенно если нет иммунитета.
  • Проверка антител к вирусу (IgG) может помочь выяснить, есть ли иммунитет.
  • Прививка лицам без доказанного иммунитета.

Прививка от ветрянки есть и работает

Вакцина против ветрянки существует и доказала свою эффективность. На российском рынке доступен такой препарат. По информации СМИ, в 2025 году в Россию завезено около 400 тыс. доз, существенно больше, чем в предыдущие годы.

Почему вакцина не включена в Национальный календарь

Главная причина — экономическая и организационная. Ветрянка традиционно считается детской, нет массовых обязательных программ вакцинации. Вакцинация от ветрянки осуществляется по эпидемическим показаниям или на платной основе.

Также отмечают, что препарат не производится в России — его импортируют, что создаёт сложности с логистикой, закупками и стоимостью.

При этом СМИ пишут, что некоторые регионы жалуются на отсутствие вакцины даже в частных клиниках — в Петербурге, например, лишь 3 из 10 частных клиник имеют препарат в наличии.

Исторический и перспективный взгляд

Фото: abn.agency
В СССР вакцина от ветрянки массово не применялась — она стала доступной лишь после появления импортных препаратов. Сейчас вакцина есть в частных клиниках и всё чаще рекомендуются взрослым, которые не болели в детстве.

Однако есть надежды: одна из российских компаний совместно с южнокорейским партнёром проводит клинические испытания отечественной вакцины, которые, по сообщению СМИ, завершатся во второй половине 2026 года. После регистрации возможен её ввод в национальный календарь и дотационное обеспечение регионов, но пока официальных планов публично не заявлено.

Не детская болезнь

Пока в новостях обсуждают вспышки ветрянки, а официальные ведомства заверяют, что ситуация под контролем, важно помнить главное: эта болезнь перестала быть исключительно детской.

Современные взрослые — особенно те, кто не переболел в детстве или не помнит, болел ли вообще, — оказались уязвимыми. И если ребёнок переносит инфекцию относительно легко, то взрослый рискует столкнуться с высокой температурой, осложнениями и даже госпитализацией.

Сегодня, когда вирус Varicella Zoster снова активно циркулирует, каждый может сделать выбор — полагаться на удачу или на медицину. Прививка от ветрянки давно существует, она безопасна и доступна, хотя пока и не включена в национальный календарь.

Возможно, ветрянка и правда не звучит так угрожающе, как грипп или ковид, но последствия у неё могут быть куда серьёзнее.

Прокрутить вверх