В России вспышка ветрянки: что происходит в Петербурге

За последние месяцы в российских медийных лентах появилась тревожная тема: «вспышка ветрянки», «рост заболеваемости», «нехватка вакцин».
СМИ рассказывали, что в 2025 году эпидемиологи зафиксировали самый резкий подъём заболеваемости ветряной оспой за последние пять лет, а сразу в нескольких регионах России, включая Ямал и Башкирию, рост случаев превысил двукратный уровень — именно там жители жалуются на невозможность привить даже в частных клиниках. В ряде публикаций подчеркивают, что вакцины распределяются неравномерно и часто их просто нет в достаточном количестве.
При этом в новостях Петербурга уже появляются сообщения о закрытии групп в детских садах и карантинных мерах в образовательных учреждениях, а также о доступности вакцины лишь в немногих частных медицинских центрах.
Картина складывается неоднозначная: с одной стороны — рост жалоб и статистики, всплески в регионах, нехватка вакцин и превентивные меры в детсадах и школах; с другой — официальные лица и ведомства утверждают, что ситуация находится под контролем и дозы есть.
Чем всё закончится — пока неизвестно. Но для взрослого человека, который никогда не болел ветрянкой, эта «новая волна» может стать серьёзным поводом задуматься о защите, диагностике и внимательном отношении к симптомам. И именно поэтому важно разобраться: какова ситуация в Петербурге, почему взрослая ветрянка опасна, как она связана с опоясывающим лишаем, и что делать, если вы до сих пор не встретились с вирусом.
Ветрянка в Петербурге
Интересно, что, по заявлению СМИ, на момент октября уже были закрыты 3 школьных класса и 7 детских групп как меры предосторожности. В тех же источниках подчёркивается, что ни в государственных больницах, ни в поликлиниках эпидемии официально не объявлено. Также стоит отметить, что лишь в 3 из 10 частных клиниках города имеется вакцина от ветрянки — это говорит о серьёзных ограничениях доступа к профилактике для тех, кто хотел бы её получить.
Динамика: тренды и сравнение с прошлым
- В России в 2024 году сообщалось, что взрослые стали болеть ветрянкой на 28% чаще по сравнению с предыдущим периодом.
- За первые восемь месяцев 2025 года было завезено почти 400 тыс. доз вакцины, что превышает объёмы поставок 2024 года (281,3 тыс. доз).
- В СМИ говорится о всплесках в ряде регионов (Ямале +67%, Башкортостан — рост более чем в два раза).
- В Петербурге в 2020-х годах отмечали, что город не входит в число лидеров по заболеваемости, оставаясь в рамках средних российских показателей.
По историческим данным, в 2018 году в Петербурге зафиксировано 596 случаев на 100 тыс. населения (примерно 32 тыс. заболевших).
Что касается сезонности — по оценкам инфекционистов, рост случаев характерен для осенне-зимнего периода, когда дети возвращаются в школы и детсады, и инфекции легче распространяются при скученности людей и плохой вентиляции помещений. Ещё один важный момент: периодически в СМИ поднимают тему, что примерно каждые 6-8 лет наблюдается повышение заболеваемости ветрянкой, возможно, как часть естественного цикла иммунитета в популяции.
Словом, эпидемиологический фон в Петербурге и России — тревожащий: дефицит вакцин, рост числа случаев в ряде регионов, усилия медиков и закрытия групп говорят, что вспышка действительно может быть скрытой или недооценённой.
Медицинский ликбез: почему взрослым болеть опасно
Что такое ветряная оспа
Инкубационный период — около 10–21 дня, человек заразен за 1–2 дня до появления сыпи и до момента, пока последние высыпания не сгладятся и корочки не отпадут (примерно 4–5 дней после начала сыпи).
У детей заболевание часто протекает относительно мягко. Но когда взрослые впервые сталкиваются с вирусом, риск осложнений значительно выше.
Почему взрослым опасно болеть
Осложнения:
- Пневмония — одно из наиболее частых осложнений у взрослых.
- Энцефалит — воспаление головного мозга.
- Суперинфекции кожи, бактериальные осложнения.
- Рубцы и поствоспалительные изменения кожи, особенно при расчесах.
- Более выраженная интоксикация: высокая температура, головная боль, слабость.
По словам экспертов, осложнения у взрослых встречаются примерно в 13 раз чаще, чем у детей.
Ветрянка для женщин, особенно при беременности
При контакте с больным ветрянкой беременной женщине часто рекомендуют профилактику иммуноглобулином или другие меры контроля, особенно при отсутствии иммунитета.
Ветрянка для мужчин
Так, взрослая ветрянка — это не просто «обсыпало кожу», а серьёзный жизненный риск, особенно при отсутствии иммунитета.
Связь с опоясывающим лишаем (герпес Зостер)
Как это работает
- После первичной инфекции вирус Varicella-Zoster остаётся в латентном состоянии в нервных узлах (спинальные, чувствительные).
- При снижении иммунитета (стресс, возраст, хронические болезни) вирус может активироваться и распространяться вдоль нервных волокон.
- В результате появляется острый болевой синдром и сыпь по ходу нерва — резко болезненные покрасневшие участки кожи с пузырьками.
Что такое опоясывающий лишай
- Острую фазу сопровождает интенсивная боль (иногда жжение, прострелы), сильное покалывание, зуд.
- Сыпь развивается вдоль сегмента кожи, обычно в пределах одной стороны тела.
- Лечение затяжное: противовирусные средства, анальгетики, иногда нейропатические средства (антиконвульсанты, антидепрессанты), местные обработки.
- Последствия могут быть серьёзней: постгерпетическая невралгия — длительная боль, иногда месяцы или даже годы после исчезновения высыпаний, особенно у пожилых людей.
Риск опоясывающего лишая — весомый аргумент в пользу профилактики (в том числе вакцинации) живущим ветрянку впервые во взрослом возрасте.
Симптомы, лечение и профилактика ветрянки
Симптомы ветряки у взрослых
У взрослых симптомы могут быть выражены ярче. К классическим признакам относятся:
- Высокая температура (до 38-39 °C и выше), озноб, слабость.
- Боль в мышцах, головная боль, недомогание.
- Сыпь: сначала появляется пятнышко или группа пятнышек, затем белые или прозрачные пузырьки на красном фоне.
- Пузырьки наполняются жидкостью, лопаются, покрываются корочками.
- Сыпь проходит фазы: «макулы → папулы → везикулы → мокнутие → корочки».
- Зуд и жжение.
Лечение ветрянки: что можно и чего нельзя
Что можно делать при ветрянки:
- Антивирусная терапия (например, ацикловир, вейраксив и др.), желательно начать как можно раньше (в первые 24-48 часов после появления сыпи).
- Жаропонижающие (ацетаминофен/парацетамол), избегая аспирина.
- Обильное питьё, покой, лёгкая диета.
- Уход за кожей: мягкие антисептические растворы, мази с противовирусным и регенерирующим действием, увлажнение.
- Изоляция и ограничение контактов с чувствительными группами (беременные, пожилые, иммунокомпрометированные).
Чего нельзя делать при ветрянке:
- Принимать аспирин — риск синдрома Рея (особенно у детей, но взрослым тоже не стоит).
- Использовать кортикостероиды без контроля врача.
- Самолечение без врача: особенно при ухудшении состояния, признаках осложнений или высокой температуры.
- По мере тяжести — возможно госпитализация и поддерживающее лечение в стационаре, особенно при пневмонии или неврологических осложнениях.
Профилактика, карантин и изоляция при ветрянке
- При обнаружении ветрянки — обязательная изоляция до исчезновения заразности (корочки отпали) — обычно не менее 5-7 дней после начала сыпи.
- При контакте с больным — обратиться к врачу, особенно если нет иммунитета.
- Проверка антител к вирусу (IgG) может помочь выяснить, есть ли иммунитет.
- Прививка лицам без доказанного иммунитета.
Прививка от ветрянки есть и работает
Почему вакцина не включена в Национальный календарь
Главная причина — экономическая и организационная. Ветрянка традиционно считается детской, нет массовых обязательных программ вакцинации. Вакцинация от ветрянки осуществляется по эпидемическим показаниям или на платной основе.
При этом СМИ пишут, что некоторые регионы жалуются на отсутствие вакцины даже в частных клиниках — в Петербурге, например, лишь 3 из 10 частных клиник имеют препарат в наличии.
Исторический и перспективный взгляд
Однако есть надежды: одна из российских компаний совместно с южнокорейским партнёром проводит клинические испытания отечественной вакцины, которые, по сообщению СМИ, завершатся во второй половине 2026 года. После регистрации возможен её ввод в национальный календарь и дотационное обеспечение регионов, но пока официальных планов публично не заявлено.
Не детская болезнь
Современные взрослые — особенно те, кто не переболел в детстве или не помнит, болел ли вообще, — оказались уязвимыми. И если ребёнок переносит инфекцию относительно легко, то взрослый рискует столкнуться с высокой температурой, осложнениями и даже госпитализацией.
Возможно, ветрянка и правда не звучит так угрожающе, как грипп или ковид, но последствия у неё могут быть куда серьёзнее.