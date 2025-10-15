Эффект «обратной связи»: чем опасен запрет на продажу сладких газировок детям

В России могут ввести запрет на продажу газировок детям.
Врач Екатерина Дмитренко в беседе с RuNews24.ru поддержала данную инициативу, предупредив также о возможных негативных последствиях.
Предложение о запрете рассматривают в Госдуме. Несмотря на кажущуюся пользу, у инициативы есть свои недостатки.
«Возможен эффект «обратной связи», когда молодые люди начинают искать обходные пути для получения запрещенных напитков»,
— предупредила Дмитренко.
Она отметила, что запреты редко приводят к желаемым переменам в поведении молодежи.
Медик заявила, что помимо запретов необходимо формировать у детей правильные привычки питания. К примеру, внедрять программы по пропаганде здорового образа жизни.
Сейчас в России ожирением страдают около 40 млн человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, если тенденция не изменится, к 2030 году ожирение диагностируют у половины взрослого населения.