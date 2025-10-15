Заболеваемость ожирением за четыре года в России выросла на 42%

В России первичная заболеваемость ожирением выросла на 42% за последние четыре года.
Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания.
Наибольший рост зафиксирован среди подростков 15-17 лет, а также среди взрослого трудоспособного населения.
Рост заболеваемости в первую очередь связали с тем, что ожирение стали чаще диагностировать — на профосмотрах и во время диспансеризаций.
Чтобы улучшить ситуацию, планируется расширить диспансеризацию и наблюдение за здоровьем 5,8 млн сотрудников к 2030 году.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что сейчас в России от ожирения страдают около 40 млн человек, то есть более четверти населения — примерно 27%.
Министр заявлял, что если тенденция не изменится, то к 2030 году с проблемами лишнего веса столкнется уже половина взрослого населения страны.