Заболеваемость ожирением за четыре года в России выросла на 42%

От /

В России первичная заболеваемость ожирением выросла на 42% за последние четыре года.

Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания.

Наибольший рост зафиксирован среди подростков 15-17 лет, а также среди взрослого трудоспособного населения.

Рост заболеваемости в первую очередь связали с тем, что ожирение стали чаще диагностировать — на профосмотрах и во время диспансеризаций.

Чтобы улучшить ситуацию, планируется расширить диспансеризацию и наблюдение за здоровьем 5,8 млн сотрудников к 2030 году.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что сейчас в России от ожирения страдают около 40 млн человек, то есть более четверти населения — примерно 27%.

Министр заявлял, что если тенденция не изменится, то к 2030 году с проблемами лишнего веса столкнется уже половина взрослого населения страны.

Прокрутить вверх