Органы работают как часы: нутрициолог о перечне минералов для долголетия

Нутрициолог рассказала, какие минералы отвечают за здоровье важнейших систем в организме человека.

В беседе с RuNews24.ru нутрициолог Галина Леонова отметила, что минералы обеспечивают эффективную работу органов, участвуя в самых различных физиологических процессах. Без них невозможны нормальное функционирование щитовидной железы, печени, почек, мозга, сердца и костей.

Все минералы важны. Например, для работы щитовидной железы нельзя забывать про йод, который прямо влияет на выработку гормонов. Но не менее важны натрий, цинк, магний, медь, селен и железо.

Печень также нуждается в своем перечне минералов. Орган отвечает за множественные функции, включая детоксикацию, синтез белков, а также поддержание обмена углеводов. Для её здоровья критически важны минералы, такие как магний, селен, цинк, медь, сера, хром, фосфор, марганец и молибден.

По словам нутрициолога, почки играют ключевую роль в отфильтровывании отходов из крови и поддержании водно-электролитного баланса в организме.

Чтобы орган работал как часы, необходимы магний, который способствует правильному функционированию мышц и нервной системы, селен, который защищает клетки от окислительного стресса, а также натрий, калий, хром, сера и железо.

Мозг также нуждается в своем списке нутриентов. По словам эксперта, органу необходимы магний, который участвует в передаче нервных импульсов, цинк и селен, которые важны для защиты нейронов, а также марганец, йод, молибден, бор и литий.

«Здоровье сердечно-сосудистой системы также зависит от наличия определенных минералов. К ним относятся натрий и калий, которые регулируют кровяное давление, а также магний, который помогает предотвратить сердечные аритмии»,

– отметила эксперт.

Также сердечной системе необходимы сера, медь, селен, цинк и бор.

Кости требуют наличия таких минералов как кальций, магний, фосфор и бор. По словам нутрициолога, данные вещества необходимы для поддержания прочности, а недостаток любого из них может привести к остеопорозу.

