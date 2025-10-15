Органы работают как часы: нутрициолог о перечне минералов для долголетия

Нутрициолог рассказала, какие минералы отвечают за здоровье важнейших систем в организме человека.
Все минералы важны. Например, для работы щитовидной железы нельзя забывать про йод, который прямо влияет на выработку гормонов. Но не менее важны натрий, цинк, магний, медь, селен и железо.
По словам нутрициолога, почки играют ключевую роль в отфильтровывании отходов из крови и поддержании водно-электролитного баланса в организме.
Мозг также нуждается в своем списке нутриентов. По словам эксперта, органу необходимы магний, который участвует в передаче нервных импульсов, цинк и селен, которые важны для защиты нейронов, а также марганец, йод, молибден, бор и литий.
«Здоровье сердечно-сосудистой системы также зависит от наличия определенных минералов. К ним относятся натрий и калий, которые регулируют кровяное давление, а также магний, который помогает предотвратить сердечные аритмии»,
– отметила эксперт.
Также сердечной системе необходимы сера, медь, селен, цинк и бор.
Кости требуют наличия таких минералов как кальций, магний, фосфор и бор. По словам нутрициолога, данные вещества необходимы для поддержания прочности, а недостаток любого из них может привести к остеопорозу.