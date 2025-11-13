Когда «мушки» в глазах не усталость, а рак: врачи рассказали, как распознать опасный симптом

От /

В онкологии есть болезни, о которых говорят редко. Одной из них долгое время оставалась увеальная меланома — редкая, но крайне опасная форма рака глаза.

Фото: pxhere
Её коварство заключается в том, что заболевание часто развивается бессимптомно и обнаруживается, когда поражён не только глаз, но и другие органы. Ещё недавно лечение сводилось к удалению глаза и наблюдению за метастазами, против которых медицина оставалась практически бессильной.

Сегодня ситуация меняется. На последнем конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) были представлены исследования, способные полностью изменить подход к этой болезни. По словам ассистента кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Пироговского университета Минздрава России Ангелины Казанцевой, речь идёт о переходе от лечения симптомов к системному контролю над заболеванием. Учёные больше не пытаются использовать методы, эффективные при кожной меланоме, а создают терапии, ориентированные именно на опухоли глаза.

Тихий и почти незаметный враг

Увеальная меланома — это злокачественная опухоль, которая поражает сосудистую оболочку глаза. Её особенность в том, что она может долгое время никак не проявляться. Казанцева подчёркивает: именно «удалённость» новообразования от фовеолы — центральной области сетчатки, отвечающей за остроту зрения, — делает болезнь особенно коварной. Пока опухоль небольшая, человек может ничего не замечать.

Тем не менее существуют тревожные сигналы, на которые необходимо обратить внимание. Среди них — необъяснимое ухудшение зрения, появление пятен или «мушек», вспышки света, ощущение молний перед глазами, изменение формы зрачка и появление тёмного пятна на радужке. Также может сужаться поле зрения — как будто человек смотрит через подзорную трубу.

По словам Казанцевой, эти симптомы не обязательно означают рак, но требуют немедленного обследования у офтальмолога. Современная диагностика, включая оптическую когерентную томографию (ОКТ) в ангиорежиме, позволяет отличить доброкачественные образования от злокачественных и наблюдать за динамикой процесса. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем выше шансы сохранить не только зрение, но и жизнь.

От удаления глаза — к сохранению

Фото: pxhere

Долгое время единственным радикальным методом лечения увеальной меланомы была энуклеация — удаление глаза. Эта операция спасала жизнь, но оставляла человека инвалидом. Врачам приходилось выбирать между сохранением зрения и риском распространения опухоли.

Однако с развитием офтальмоонкологии появились органосохраняющие методы, и главным из них стала брахитерапия. Суть этой технологии в том, что к наружной оболочке глаза (склере) на несколько дней подшивается радиоактивная пластинка. Она излучает дозу радиации, направленную точно на опухоль, разрушая злокачественные клетки и при этом практически не повреждая окружающие ткани.

Брахитерапия позволяет сохранить глаз и иногда даже частично восстановить зрение. В России и мире этот метод применяется уже более десяти лет и считается «золотым стандартом» при локализованных формах заболевания.

Главная проблема — метастазы

Несмотря на успехи в лечении самой опухоли, почти у половины пациентов через несколько лет после терапии появляются метастазы, чаще всего в печени. Это происходит даже тогда, когда первичная меланома полностью удалена или разрушена радиацией.

Именно на этом этапе врачи долгое время сталкивались с тупиком. Эффективные препараты, которые помогли совершить революцию в лечении кожной меланомы — иммунотерапия и таргетные препараты, — против опухолей глаза не работали.

Причина в различиях биологии опухолей: у увеальной меланомы иной набор мутаций и молекулярных мишеней. Проще говоря, лекарства просто «не видят» такие клетки. Поэтому борьба с метастазами у этих пациентов была крайне сложной и зачастую безуспешной.

Переломный момент: новые исследования

Фото: pxhere
Прорыв в понимании и лечении болезни произошёл в последние годы. На конгрессе ESMO исследователи представили четыре клинических испытания, которые дают надежду на то, что увеальная меланома перестанет быть «приговором».

Казанцева пояснила, что теперь внимание врачей сосредоточено не на применении уже существующих схем лечения, а на создании персонализированных терапий, нацеленных именно на биологию опухолей глаза.

Т-клеточная терапия: персонализированное оружие

Одним из самых перспективных направлений стала Т-клеточная терапия (CAR-T). Этот метод уже доказал эффективность при лечении некоторых форм лейкозов, а теперь адаптируется для увеальной меланомы.

Суть подхода в том, что у пациента берут его собственные Т-лимфоциты — клетки иммунной системы, отвечающие за уничтожение чужеродных агентов. В лаборатории их «обучают» распознавать белки, характерные только для клеток меланомы глаза. Затем эти клетки возвращают обратно в организм, где они начинают искать и уничтожать опухоль.

Это лечение требует высокой точности и индивидуального подхода, ведь каждый препарат создаётся под конкретного пациента. Тем не менее первые результаты испытаний показывают, что такая терапия способна остановить рост метастазов и продлить жизнь больных.

Новые таргетные препараты: точечный удар по опухоли

Фото: phxere.com

Ещё одно направление исследований связано с поиском специфических молекулярных мишеней в клетках увеальной меланомы. Среди таких белков учёные выделяют PRAME — антиген, присутствующий почти исключительно в опухолевых клетках.

Создание препаратов, воздействующих на эти белки, открывает возможность точечного лечения. В отличие от химиотерапии, которая действует на все быстро делящиеся клетки, таргетные средства направлены только на опухолевые. Это снижает токсичность и повышает эффективность.

Результаты первых испытаний показывают: новые препараты действительно способны сдерживать прогрессирование болезни у пациентов с метастазами.

Вакцины против меланомы: тренировка  иммунитета

Третьим направлением стали терапевтические вакцины, задача которых — активировать собственную иммунную систему человека. Они «учат» организм распознавать клетки меланомы и уничтожать их при появлении. Это не профилактическая прививка, а часть комплексной терапии.

Если экспериментальные данные подтвердятся в широких клинических испытаниях, такие вакцины смогут предотвратить рецидивы болезни после основного лечения и продлить ремиссию.

Что меняется для пациентов

Фото: Unsplash.com

Все эти исследования — не просто лабораторные эксперименты, а реальные шаги к тому, чтобы изменить судьбу пациентов с увеальной меланомой. По словам Казанцевой, медицина переходит от борьбы за сохранение глаза к контролю над системным процессом. Теперь речь идёт не только о локальной терапии, но и о возможности управлять метастазами, увеличивая продолжительность и качество жизни.

Раньше диагноз «рак глаза» звучал как приговор. Теперь всё чаще врачи говорят о долгосрочном контроле и индивидуальном подборе лечения.

Почему важно не игнорировать тревожные сигналы

Несмотря на новые научные достижения, главным оружием против болезни остаётся ранняя диагностика. Чем раньше опухоль будет обнаружена, тем выше шанс на сохранение зрения и успешное лечение.

Специалисты настоятельно рекомендуют проходить профилактический осмотр у офтальмолога не реже одного раза в год. Особенно важно это для людей старше 40 лет и тех, кто имеет светлую кожу и глаза — у них риск меланом выше.

Помимо регулярных осмотров, стоит использовать качественные солнцезащитные очки с фильтрацией ультрафиолета. Избыточное UV-излучение считается одним из факторов, способных повреждать клетки сосудистой оболочки глаза.

Будущее — за персонализированной медициной

Фото: unsplash
Наука всё ближе подходит к тому, чтобы лечить не «болезнь вообще», а конкретного человека с его уникальными особенностями. Современные методы генетического анализа позволяют определить мутации, лежащие в основе опухоли, и подобрать оптимальную терапию.

Увеальная меланома — одно из направлений, где этот подход даёт реальные плоды. Лечение становится персонализированным, а значит, более точным и щадящим. В будущем это позволит превратить диагноз, который ещё недавно звучал фатально, в управляемое хроническое заболевание.

Таким образом, рак глаза по-прежнему остаётся редкой, но крайне опасной болезнью. И пока учёные продолжают совершенствовать методы терапии, именно внимательность пациентов к своему здоровью остаётся решающим фактором.

Если появляются вспышки света, пятна перед глазами, искажения зрачка или другие странные симптомы — нужно сразу идти к офтальмологу. Ранняя диагностика способна спасти не только зрение, но и жизнь.

И хотя медицина ещё не победила увеальную меланому окончательно, направление исследований, представленных на конгрессе ESMO, показывает: перелом уже начался. От эпохи удаления глаза человечество переходит к эпохе, когда глаз можно сохранить, а рак — взять под контроль.

