«Контрол лизинг»: конференция «Лизинг зовёт! 2025» Всероссийский определил новые векторы развития отрасли

В конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ в Москве прошла Всероссийская лизинговая конференция «Лизинг зовёт! 2025», которая собрала на одной площадке представителей ведущих лизинговых компаний, профильных ассоциаций, деловых объединений и органов государственной власти. В повестке – уже привычные для отрасли, но при этом не теряющие остроты темы: импортозамещение и работа с поставками, цифровизация лизинговых процессов, совершенствование государственных мер поддержки, повышение требований к прозрачности, а также наиболее уязвимый для рынка блок – подготовка и удержание квалифицированных кадров.
Для российского лизингового сектора 2025 год проходит под знаком перестройки операционных моделей. После нескольких лет адаптации к меняющейся структуре поставок и к ограниченному доступу к отдельным видам техники и оборудования компании выходят на этап, когда рост уже нельзя обеспечивать только экстенсивно за счет региональной экспансии или расширения продуктовой линейки. Рынок оказался в ситуации, когда решающими становятся скорость, глубина цифровизации, качество сервиса и способность выстраивать долгосрочные отношения с клиентом и государством. В этих условиях участие в подобных конференциях перестает быть формальным элементом присутствия в медиаполе. Для игроков второго эшелона и быстрорастущих компаний это, по сути, способ встать в один ряд с крупными структурами, донести свою позицию до регулятора и партнеров и показать, что они готовы работать по единым отраслевым стандартам.
Коммерческий директор «Контрол лизинг» Дарья Сильнягина по итогам конференции подчеркнула, что для компании участие в «Лизинг зовёт!» носит стратегический характер: «Для нас участие в этой конференции — это не история про галочку и не про то, чтобы просто быть в зале. Мы пришли, потому что хотим участвовать в формировании профессиональной повестки. Рынок действительно меняется: лизинг из вспомогательного финансового инструмента становится одним из базовых механизмов технологического и инвестиционного развития. И если компания намерена расти, она должна быть внутри этого разговора, а не наблюдать за ним со стороны». По ее словам, особенно востребованными сейчас становятся практики, связанные с ускорением одобрения, онлайн-сопровождением клиентов, интеграцией с внешними системами и выстраиванием партнерских программ с производителями и дилерами.
Отдельный интерес у участников конференции вызвали вопросы кадрового обеспечения отрасли. На фоне цифровизации и внедрения сквозной аналитики лизинговые компании столкнулись с нехваткой специалистов, способных одновременно понимать продукт, видеть экономику сделки и работать в цифровых контурах. в.
«Мы видим, что рынку требуются новые компетенции и у сотрудников, и у партнеров, — отметила Дарья Сильнягина. — Лизинг больше не может быть «бумажным», длинным и непрозрачным. Клиент ожидает скорости и понятных условий. Для нас это означает инвестиции в цифровые решения, обучение персонала и выстраивание стандартов обслуживания, которые будут одинаковыми для всех регионов и для всех продуктовых направлений». Такой акцент на стандартизации и скорости – типичная позиция компаний, которые стремятся конкурировать не только ценой фондирования, но и качеством клиентского пути.
Контекст самой конференции этому способствовал. В центре обсуждения были темы импортозамещения и поиска устойчивых цепочек поставки. Для лизинга это болезненный вопрос: клиентам нужен доступ к оборудованию, технике и транспорту, а лизинговым компаниям нужно понимать, насколько стабильны каналы, как будет формироваться остаточная стоимость и какие риски надо закладывать в модель. «Чем устойчивее инфраструктура поставок, тем проще лизинговой компании предлагать клиенту длинные продукты и тем меньше нагрузка на собственную службу рисков» — добавила Дарья Сильнягина.
Не менее актуальной стала и тема цифровизации. Рынок ушел от деклараций и перешел к практическим моделям: электронный документооборот, интеграция с госуслугами, онлайн-идентификация, автоматизированный скоринг, чат- и голосовые помощники для клиентов и агентов.
Важный момент — присутствие на площадке ТПП РФ позволяет компаниям напрямую транслировать свою позицию по мерам государственной поддержки. В 2025 году бизнес по-прежнему заинтересован в расширении и продлении льготных программ, в том числе в частичном субсидировании ставок и продвижении продуктов для отдельных отраслей — прежде всего промышленности, транспорта и логистики. Как отметили в «Контрол лизинг» такая дискуссия принципиальна: компания работает с сегментом, где чувствительность к цене и срокам поставки особенно высока, а значит, синхронизация с государственными инструментами делает продукт более конкурентоспособным.
Отдельно стоит отметить и коммуникационную составляющую участия. Для молодых и быстрорастущих лизинговых компаний прямые контакты с представителями федеральных структур, ассоциаций, а также с коллегами по рынку часто значат больше, чем формальные публикации. Это канал, через который формируются совместные проекты, проводится обмен практиками, создаются поводы для последующих информационных активностей. По сути, именно так и формируется то, что в компании называют «отраслевой видимостью» — когда участники рынка знают, кто вы, чем занимаетесь и на каком уровне выстроены ваши процессы. В дальнейшем это упрощает и выстраивание партнерств, и привлечение клиентов, и участие в совместных отраслевых инициативах.
Коммерческий директор Дарья Сильнягина по итогам мероприятия отметила: «Мы рассматриваем участие в федеральных отраслевых конференциях как часть нашей стратегии роста. Это не разовая история. Рынок становится более профессиональным, и в нем будут оставаться те компании, которые умеют не только продавать, но и выстраивать содержательный диалог с рынком, быть открытыми, показывать свою экспертизу. “Контрол лизинг” к этому готов: у нас сформирована команда, мы инвестируем в цифровизацию и в развитие клиентского сервиса, мы видим запрос на прозрачность и скорость и готовы этот запрос закрывать». Таким образом, компания пытается зафиксировать себя в информационном поле не просто как «еще одну лизинговую компанию», а как игрока, который поддерживает тренд на профессионализацию и технологичность.
Если смотреть шире, участие в «Лизинг зовёт! 2025» хорошо вписывается в общую линию, по которой сейчас идут многие частные и корпоративные лизинговые компании: они стремятся сократить разрыв между реальными операциями и тем, как они представлены во внешнем поле. Лизинг в России традиционно был бизнесом скорее «внутренним», ориентированным на конкретные отрасли и конкретных клиентов. Но по мере того как лизинг начинает выполнять функции инструмента модернизации и импортозамещения, к нему предъявляются иные требования: прозрачность, понятность для бизнеса и государства, сопоставимость условий с банковскими и государственными продуктами. А значит, публичное представление, профессиональная повестка и наличие экспертных спикеров становятся такими же важными, как стоимость фондирования или размер портфеля.
Участники использовали конференцию и как инструмент публичного позиционирования. Для развивающегося лизингового бизнеса это уже не имиджевая прихоть, а способ работать с доверием к бренду на фоне высокой конкуренции и неоднородности рынка.
Руководитель по связям с общественностью «Контрол лизинг» Наталья Любимова так описала задачу: «Для нас сейчас очень важно развивать PR-направление и регулярно присутствовать на федеральных отраслевых площадках. Это не только вопрос узнаваемости. Мы видим, что профессиональное сообщество в лизинге сегодня фактически формирует собственные стандарты и практики — и мы хотим быть участниками этого процесса, а не догоняющими. Публичные мероприятия дают нам возможность говорить с партнерами и государственными структурами на одном языке и показывать, что мы готовы работать в прозрачной, современной модели». Топ ее словам такой подход полностью укладывается в тенденцию 2025 года, когда лизинговые компании начинают выстраивать свою коммуникацию ближе к банковскому сектору: с понятной экспертизой, с демонстрацией управляемости и с акцентом на технологичность.
В «Контрол лизинг» отмечают, что участие в конференции стало подтверждением выхода на этап, когда важно не только наращивать сделки, но и показывать рынок изнутри — через коммуникации, через участие в обсуждении регуляторных изменений, через демонстрацию цифровых решений. Это тот случай, когда PR и бизнес-развитие работают в одной связке: публичность усиливает доверие, доверие упрощает продажи, продажи дают ресурсы для дальнейшей цифровизации и роста. В условиях, когда конкуренция в лизинге смещается в плоскость сервиса и скорости, такая связка становится одной из ключевых.
«В результате «Контрол лизинг» смог на площадке ТПП РФ обозначить себя как участника профессионального сообщества, подтвердить курс на цифровизацию и стандартизацию обслуживания, зафиксировать важность PR-сопровождения для дальнейшего роста и одновременно получить доступ к актуальной экспертизе по импортозамещению и государственным мерам поддержки. «Для компании, которая строит долгую модель присутствия на рынке, это правильная и своевременная инвестиция в репутацию» — отмечают в компании.