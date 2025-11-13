Почему трудно сбросить вес

Психолог объяснила, по каким причинам людям не удается скинуть лишние килограммы.

В беседе с ИА RuNews24.ru психолог Ирина Севрюкова выделила ключевые причины, мешающие идти к своим целям.

По словам эксперта, самый частый барьер — несоответствие цели ценностям человека. В случае похудения, большинство избегают сброса веса, потому что для них это может означать нарушение семейных правил.

Психолог отмечает, что для ревнивого партнера похудение его второй половинки может активизировать ревность. Это вызывает внутренний конфликт.

Второй фактор связан с использованием тела как механизма защиты. Зачастую люди подсознательно увеличивают вес, чтобы отгородиться от проблем.

«Когда происходит напряжение или стресс, увеличение веса становится символическим барьером, дающим ощущение безопасности»,

— отмечает психолог.

Третья причина — использование еды для компенсации эмоций. Люди зачастую заедают эмоции, так как еда дает короткие мгновения радости, которых иногда не хватает извне.

«Наши внутренние барьеры — это не просто страхи или лень, а защитные механизмы, корни которых лежат в наших ценностях, психологической дистанции и эмоциональных потребностях»,

— заключила психолог.

В погоне за худобой люди используют разные диета. Набирает популярность в том числе и кето-диета. Ее вред озвучила эксперт.

Чтобы похудеть, по словам нутрициолога, нужно создавать оптимальный дефицит калорий. Для этого достаточно «урезать» дневной рацион только на 300-500 калорий от привычного объема потребляемой энергии из пищи.

