Почему трудно сбросить вес

Психолог объяснила, по каким причинам людям не удается скинуть лишние килограммы.
По словам эксперта, самый частый барьер — несоответствие цели ценностям человека. В случае похудения, большинство избегают сброса веса, потому что для них это может означать нарушение семейных правил.
Второй фактор связан с использованием тела как механизма защиты. Зачастую люди подсознательно увеличивают вес, чтобы отгородиться от проблем.
«Когда происходит напряжение или стресс, увеличение веса становится символическим барьером, дающим ощущение безопасности»,
— отмечает психолог.
Третья причина — использование еды для компенсации эмоций. Люди зачастую заедают эмоции, так как еда дает короткие мгновения радости, которых иногда не хватает извне.
«Наши внутренние барьеры — это не просто страхи или лень, а защитные механизмы, корни которых лежат в наших ценностях, психологической дистанции и эмоциональных потребностях»,
— заключила психолог.
В погоне за худобой люди используют разные диета. Набирает популярность в том числе и кето-диета. Ее вред озвучила эксперт.
Чтобы похудеть, по словам нутрициолога, нужно создавать оптимальный дефицит калорий. Для этого достаточно «урезать» дневной рацион только на 300-500 калорий от привычного объема потребляемой энергии из пищи.