Россиянкам дали инструкцию по устранению насморка вибратором

Эксперт рассказал, как избавиться от заложенного носа, не имея под рукой капель, но прихватив вибратор.
В беседе с 360.ru отоларинголог Екатерина Мерзабекян рассказала, что вибратор в таком случае нужно использовать по назначению.
В TikTok набирает популярность тренд, где дамы лечат насморк, прикладывая вибрирующие устройства к носу. Авторы роликов утверждали, что это снижает отек.
Мерзабекян же отметила, что в теории такое работать и может, но науке такие методы неизвестны. Однако вибратор стоит применять по прямому назначению, чтобы справиться с заложенностью.
Эксперт пояснила, что в таком случае при возбуждении происходит выброс гормонов, которые могут сокращать сосуды. Как итог – при оргазме вырабатывается достаточное количество адреналина, что может снимать заложенность носа.