«Балтийский лизинг» представил решения для развития агросектора на международной выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре

Компания «Балтийский лизинг» представила программы по финансированию сельскохозяйственной техники на международной выставке «ЮГАГРО», которая состоялась 18-21 ноября в Краснодаре.
Как сообщили в компании, в этом году масштабная выставка объединила более 700 компаний и подтвердила статус главного коммуникационного центра, где формируются инвестиционные планы и вектор технологического развития агробизнеса.
«”ЮГАГРО” – это самая крупная в России международная сельскохозяйственная выставка и важнейшая площадка для диалога, где поставщики формируют долгосрочную стратегию, а клиенты выбирают оптимальные решения для развития своего бизнеса. Для нас особенно важно работать здесь вместе с поставщиками: аграрии получают возможность познакомиться с техникой вживую и узнать о преимуществах во время консультаций, изучают параметры и одновременно обсуждают финансовую структуру сделки. Такой формат демонстрирует высокую конверсию, потому что снижает для клиента порог неопределенности и ускоряет цикл принятия решения», – отметила Екатерина Шумихина.
В условиях высокой ключевой ставки главным подспорьем для аграриев являются льготные программы с субсидированием от государства. В сегменте сельскохозяйственной техники локомотивом спроса стала программа ДОМ.РФ, к которой «Балтийский лизинг» присоединился в июле этого года и за несколько месяцев заключил десятки сделок в различных регионах страны.
По словам директора филиала компании «Балтийский лизинг» в Краснодаре Софьи Шило, российский агробизнес стремится сократить операционные издержки, увеличить эффективность обработки земель и ускорить внедрение энергоэффективных технологий. В соответствии с этим запросом на выставке «ЮГАГРО» были представлены самые выгодные для рынка программы по финансированию техники.
Первый заместитель генерального директора «Балтийского лизинга» Антон Сапожков отметил, что рынок вошел в фазу заметного оживления. По его словам, 2025 год стал поворотным сразу по нескольким причинам. Прежде всего, аграрии начали восстанавливать инвестиционные планы, отложенные ранее из-за высоких ставок. Кроме того, благодаря государственной поддержке растет производство и общая доля отечественной техники на рынке и, как следствие, становится больше адаптированных финансовых программ. При этом интерес к российским моделям вырос не только из-за ценовой доступности, но и благодаря надежности и качественному сервису.
«Мы видим устойчивый рост интереса к обновлению парка, и это долгосрочный тренд. Аграрный сектор за последние два года стал технологичнее, эффективнее и более прагматичным в части выбора финансовых инструментов. ”ЮГАГРО” традиционно становится местом, где принимаются решения на год вперед, и этот сезон не исключение. Потребность в современной технике и оборудовании только растет, а клиенты все чаще выбирают лизинг как наиболее рациональный способ инвестировать в обновление техники», – подчеркнул Антон Сапожков.
Представители «Балтийского лизинга» утверждают, что формат работы в рамках «ЮГАГРО» позволяет компании не только обеспечивать финансовое сопровождение сделок, но и проводить оперативную оценку запросов рынка. В этом году выставка стала одной из самых насыщенных по числу совместных договоренностей с партнерами и клиентами.
«”ЮГАГРО” для нас – это не только работа на стенде и сбор заявок от клиентов, но и площадка для стратегических переговоров с ключевыми партнерами, знакомства региональной команды с поставщиками федерального уровня. Сельхознаправление – одно из приоритетных для компании, и именно на таких площадках формируется база для роста следующего года. Здесь рождаются договоренности, которые потом трансформируются в конкретные сделки и партнерские программы. Именно на таких мероприятиях лучше всего удается говорить о глобальных планах на будущее: мы сразу можем подключить к дискуссии и менеджеров филиальной сети, и маркетологов партнеров, собрав идеи, которые реально будут отвечать потребностям клиентов, которых мы видим тут же на выставке», – отметила Римма Куликова, директор по маркетингу компании «Балтийский лизинг».