Как гормоны контролируют тарелку женщин в зависимости от дня цикла

Эксперт рассказала, почему в разные дни менструального цикла женщины хотят питаться с разными пожеланиями – когда-то нападают на сладкое, а когда-то – кусок в горло не лезет.
Например, во время менструальной и фолликулярной фазы есть хочется меньше – именно в это время возрастает потребность не столько в лишних калориях, сколько в качественных питательных веществах: полноценных белках, витаминах и минералах.
Во время лютеиновой фазы, уровни прогестерона, эстрогена и тестостерона выше, чем в первой половине цикла. Скорость метаболизма в этот период возрастает, и аппетит обычно становится более сильным.
Поэтому женщины чувствуют аппетит именно к сладкому и калорийному именно за несколько дней до менструации.
Кальций также играет важную роль в цикле женщин. Он участвует и в работе нервной системы, и в регуляции мышечного тонуса. Элемент может помочь в ПСМ – снизить выраженность тревожности, задержки жидкости, депрессивных и эмоциональных проявлений.
По словам эксперта, в первой половине цикла нужно делать акцент на качестве рациона. То есть, обеспечивать организм полноценным белком, железом, магнием, кальцием, достаточным количеством овощей и цельных продуктов.
Во второй половине цикла, нужно сделать упор на сложных углеводах, чтобы не «срываться» на сладкое и фастфуд. Также стоит наполнить тарелку качественными жирами и белками.