Как гормоны контролируют тарелку женщин в зависимости от дня цикла

Эксперт рассказала, почему в разные дни менструального цикла женщины хотят питаться с разными пожеланиями – когда-то нападают на сладкое, а когда-то – кусок в горло не лезет.

В беседе с RuNews24.ru эксперт по биохакингу Мария Молоствова, объяснила, что это происходит из-за смены метаболизма. Аппетит у женщин растет или падает из-за разного уровня эстрогена, прогестерона и тестостерона в крови.

Например, во время менструальной и фолликулярной фазы есть хочется меньше – именно в это время возрастает потребность не столько в лишних калориях, сколько в качественных питательных веществах: полноценных белках, витаминах и минералах.

К овуляции уровень эстрогена растёт, повышается базальная температура тела, а вместе с этим усиливается чувство голода. Организму требуется больше энергии. Как итог – у многих женщин проявляется тяга к более калорийной пище.

Во время лютеиновой фазы, уровни прогестерона, эстрогена и тестостерона выше, чем в первой половине цикла. Скорость метаболизма в этот период возрастает, и аппетит обычно становится более сильным.

Исследование 2016 года, посвящённое изменениям потребления макро- и микронутриентов в течение менструального цикла, показало, что за неделю до менструации организм женщины в первую очередь стремится получить достаточное количество энергии.

Поэтому женщины чувствуют аппетит именно к сладкому и калорийному именно за несколько дней до менструации.

По словам эксперта, в разные фазы цикла организм женщины в принципе нуждается в разных нутриентах. Во время менструации повышается спрос на железо из-за потери крови.

Кальций также играет важную роль в цикле женщин. Он участвует и в работе нервной системы, и в регуляции мышечного тонуса. Элемент может помочь в ПСМ – снизить выраженность тревожности, задержки жидкости, депрессивных и эмоциональных проявлений.

Магний является базовым минералом для нормального метаболизма гормонов и стабильной работы нервной системы. Он также важен в ПСМ для снижения раздражительности.

По словам эксперта, в первой половине цикла нужно делать акцент на качестве рациона. То есть, обеспечивать организм полноценным белком, железом, магнием, кальцием, достаточным количеством овощей и цельных продуктов.

Во второй половине цикла, нужно сделать упор на сложных углеводах, чтобы не «срываться» на сладкое и фастфуд. Также стоит наполнить тарелку качественными жирами и белками.

