Врач рассказала, откуда брать витамин С для укрепления иммунитета в сезон простуд

Человек не может синтезировать витамин С, поэтому его необходимо регулярно получать с пищей или в виде добавок.
Врач Екатерина Дмитренко рассказала RuNews24.ru о том, как это можно сделать.
Витамин С укрепляет барьерные функции организма и способствует выработке коллагена, помогая препятствовать проникновению патогенов. Он также поддерживает работу иммунных клеток, повышая фагоцитарную активность нейтрофилов. Кроме того, витамин С выполняет роль антиоксидантов.
Лучшие пищевые источники витамина С — цитрусовые, киви, клубника и шиповник, болгарский перец, брокколи, брюссельская капуста и свежая зелень. Все это рекомендуется есть в сыром виде или подвергать минимальной тепловой обработке.
Употреблять можно и добавки, но только после консультации с врачом. Один из вариантов — аскорбиновая кислота, однако ее качество зависит от производителя и источника сырья.
Для детей 1-3 лет максимально переносимая суточная доза составляет 400 мг, для детей от 4 до 8 лет — 650 мг, для детей 9-13 лет — 1200 мг, для подростков от 14 до 18 лет — 1800 мг, старше 19 лет — 2000 мг.
Врач отметила, что долгий прием высоких доз витамина может вызвать побочные эффекты со стороны ЖКТ, иногда — повышенный риск образования оксалатных камней.