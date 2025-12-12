Вирусолог рассказал, грозит ли россиянам эпидемия гриппа А

Нужно ли бояться россиянам, что в стране начнется массовая эпидемия гриппа А.
В беседе с NEWS.ru директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций и заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии университетской клиники МНОИ МГУ Георгий Викулов ответил однозначно – угроза распространения отсутствует.
По словам эксперта, СМИ преувеличивают реальную ситуацию с распространением вируса. Сразу несколько ведомств мониторят ситуацию с заболеваемостью в стране, среди которых Роспотребнадзор, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство.
Из-за зимы в России ожидаемо растет число ОРВИ и гриппа, но превышение эпидемического порога остается небольшим.
Викулов подчеркнул, что специфических симптомов у гриппа А нет. По словам специалиста, при обнаружении любых симптомов важно вовремя идти к врачу и не назначать себе антибиотики.
В Петербурге заболеваемость продолжает набирать обороты. К 8 декабря учащиеся 262 классов сели на карантин из-за большого количества заболевших. Всего по России за неделю выявили более 23 тысячи случаев гриппа.
В каких-то городах с ростом числа заболевших и вовсе проблемы. В Североморске трудно вызвать медиков на дом – из-за пика ОРВИ врачей на всех просто не хватает.