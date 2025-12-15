Мурашко назвал топ-3 прогрессирующих заболеваний у школьников в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, от каких заболеваний чаще всего сейчас страдают школьники.

Фото: abn.agency
Свое заявление министр здравоохранения сделал на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании. По словам Мурашко, самые частые заболевания – болезни органов дыхания и глаз, а также эндокринные обменные нарушения.

Чаще всего среди детей и подростков отмечают ожирение. Хорошие показатели наблюдают по заболеваниям крови и иммунной системы, а также по болезням желудочно-кишечного тракта. В этих категориях фиксируют снижение числа болеющих.

По словам Мурашко, общая заболеваемость также выросла за счет улучшения диагностики на 2,6%. Детей чаще обследуют, а потому чаще выявляют недуги.

Отдельное внимание министр уделил проблемам зрения. По его словам, сейчас миопия имеет рост практически во всех возрастных категориях.

