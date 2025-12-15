Мурашко назвал топ-3 прогрессирующих заболеваний у школьников в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, от каких заболеваний чаще всего сейчас страдают школьники.
Свое заявление министр здравоохранения сделал на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании. По словам Мурашко, самые частые заболевания – болезни органов дыхания и глаз, а также эндокринные обменные нарушения.
Чаще всего среди детей и подростков отмечают ожирение. Хорошие показатели наблюдают по заболеваниям крови и иммунной системы, а также по болезням желудочно-кишечного тракта. В этих категориях фиксируют снижение числа болеющих.
По словам Мурашко, общая заболеваемость также выросла за счет улучшения диагностики на 2,6%. Детей чаще обследуют, а потому чаще выявляют недуги.
Отдельное внимание министр уделил проблемам зрения. По его словам, сейчас миопия имеет рост практически во всех возрастных категориях.