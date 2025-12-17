Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге возрос на 30%, в Ленобласти — на 28%

В Петербурге и Ленобласти растет число заболевших ОРВИ, гриппом и COVID-19.
По данным управления Роспотребнадзора, в Петербурге за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 30,3%, а случаи COVID-19 — на 11,6%. При этом эпидемические пороги пока не превышены, утверждают в ведомстве.
В Ленобласти зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 28,1%. Эпидемические пороги находятся в пределах нормы. Наиболее распространенными вирусами остаются SARS-CoV-2, риновирусы и аденовирусы, так же и в Петербурге. Заболеваемость COVID-19 взлетела на 72,5%.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в школах и детских садах ежедневно проводят медицинские осмотры детей. Если более 20% учащихся заболевают гриппом или ОРВИ, занятия могут временно приостановить. Мойка78 сообщила, что к 16 декабря на карантин в Петербурге отправили 410 классов. Это почти вдвое больше, чем неделей ранее, когда их было 262.