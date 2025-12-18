Врач назвал нормой ухудшение состояния Симоньян после химиотерапии

Специалист рассказал, почему ухудшение состояния главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян является нормой при химиотерапии.

Маргарита Симоньян. Фото: кадр из программы «Ч.Т.Д.»
В беседе с NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что цель данного вида лечения — вести конкурентную борьбу, при которой опухоль не должна выжить.

«В чем заключается суть: при химиотерапии клетки, которые берут строительный материал из кровотока для деления, погибают от вводимого яда. Тем самым организм пресекает дальнейшее развитие болезни»,

– подчеркнул медик.

Также Черемушкин добавил, что уже после терапии происходит восстановление, а тело получает эффект лечение. Как результат, циркуляция препарата в кровотоке занимает несколько часов.

Иногда процесс выведения продуктов распада и реабилитация могут длиться несколько недель. Чтобы пациенты, пережившие химиотерапию, могли быстрее восстановиться, в больницах работают реанимационные отделения и инфузионные группы.

Симоньян заявила о начале проведения третьей химиотерапии 8 декабря. Состояние журналистки ухудшилось, ее мучили боли и изжога.

Впервые Симоньян поделилась с широкой аудиторией, что борется с раком, в сентябре. Об этом сама журналистка заявила в эфире программы на телеканале «Россия-1».

В дальнейшем журналистка решилась на химиотерапию, из-за которой у нее стали выпадать волосы. В конце ноября Симоньян сообщила, что она будет продолжать сниматься в парике.

