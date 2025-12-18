Химики СПБГУ создали съедобные гранулы, призванные отстрочить старение

Специалисты из СПбГУ вместе с коллегами из Тегеранского университета разработали специальную добавку, позволяющую насытить организм антиоксидантами.
Такие вещества помогают замедлить старение, защищая клетки от повреждений. Большинство полезных соединений разрушаются в желудке из-за кислоты, а потому не всасываются в полной мере. Избегать подобного помогут специальные гранулы. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
В гранулы заключают полезные вещества, чья оболочка позволяет постепенно высвобождаться антиоксидантам в кишечнике. Именно там происходит всасывание всех микроэлементов.
Основа разработки — альгинат натрия, безопасный полимер, который часто используют в пищевой промышленности. Наночастицы, лежащие внутри, набухают в кишечнике и постепенно выпускают полезные вещества.
Специалисты использовали при создании капсул экстракт растения бораго, который обладает противовоспалительными свойствами.