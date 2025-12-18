Петербургские врачи первыми в РФ провели протезирование методом остеоинтеграции

Медики из имени Р.Р. Вредена первыми в России выполнили операцию по протезированию с применением технологии остеоинтеграции.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России, метод используют только в тех случаях, когда стандартные протезы не подходят пациенту.
Первым человеком, получившим подобную помощь, стал пациент с осложненной культей после ампутации. В этом случае мужчина не мог использовать гильзовый протез и нуждался в особом подходе.
Тогда медики центра установили индивидуальный титановый имплантат. Конструкция вставляется в кость и соединяется с внешним протезом.
Специалисты провели вмешательство в два этапа. Уже сейчас получивший помощь проходит реабилитацию. Новый протез позволяет мужчине использовать конечность максимально приближено по механике к утерянной.