Больницы Петербурга готовятся к наплыву больных с пневмониями из-за всплеска заражения гриппом

Рост заболеваемости гриппом в Петербурге, кажется принимает угрожающие обороты.

Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Как стало известно Мойке78, к возможной эпидемии готовится Александровская больница. Из сосудистого центра, который создавался в годы пандемии как трансформер для приема пациентов с коронавирусом, начали выписывать сердечников и инсультников.

По предварительной информации, делается это для того, чтобы центр можно было перепрофилировать под пациентов с пневмонией.

Сам корпус был открыт в 2022 году, когда COVID-19 уже фактически сошел на нет. В обычное время это супероснащенный центр, где проходят лечение люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако при необходимости трансформер за 3-4 суток превращается в стационар для приема пациентов с вирусными заболеваниями.

Региональный сосудистый центр при Александровской больнице. Фото: скриншот сервиса «Яндекс Панорамы»
В корпусе шесть этажей. В обычном режиме он рассчитан на 335 коек. А в режиме моноинфекции — на 415 коек.

Как растет заболеваемость

17 декабря Роспотребнадзор сообщал, что в минувшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге выросла на 30,3 %. Конкретные цифры по зараженным ведомство, однако, не приводит.

Фото: abn.agency
Известно, что самые распространенные инфекции сейчас — коронавирус, риновирусы и аденовирусы. При этом заболеваемость именно COVID-19 выросла на 11,6%. Резкий взлет по ковиду произошел в соседней Ленобласти. Там показатели за неделю выросли сразу на 72,5 %.

Что касается Петербурга, то ОРВИ активно распространяется, несмотря на довольно хорошие темпы вакцинации. По данным Роспотребнадзора, план почти выполнен — прививку поставили 60,7 % населения города (должно быть 63,1 %, это 3,5 млн жителей).

В ведомстве отдельно указали, что в образовательных организациях проводятся утренние фильтры. Если гриппом и ОРВИ болеют 20 % учеников и более — возможна приостановка образовательного процесса или его закрытие.

16 декабря Мойка78 сообщала, что за неделю количество школьных классов на карантине в Петербурге выросло с 262 до 410. Также закрыта 41 группа в детских садах.

Гонконгский грипп

Ухудшить и без того сложную ситуацию может активно распространяющийся гонконгский грипп (штамм A(H3N2)). Сейчас он в большей степени охватил Дальний Восток, Урал и Сибирь. Однако «гуляет» он уже и в европейской части России.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что на штамм A(H3N2) приходится 80,9 % от всех заболевших гриппом.

Фото: abn.agency
Не исключено, что мощная вспышка произойдет в период новогодних корпоративов и праздников. Это время встреч и поздравлений с объятиями и поцелуями — почва для быстрого нарастания вируса. Роспотребнадзор считает, что к началу праздников наступит пик заболеваемости.

К тому же, как рассказывала Мойка78, гонконгский грипп отличает очень короткий инкубационный период. С момента заражения до появления первых симптомов проходит только 1-2 дня.

Сами симптомы могут быть крайне неприятные. При обычном течении заболевания это сильный жар, ломота, боль в глазах, упадок сил, озноб и другие характерные для гриппа проявления, вроде заложенности носа и сухого кашля. А вот в тяжелых случаях возможны фонтанирующая рвота, судороги, нестерпимая головная боль, красная сыпь по телу.

Что говорит Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре, тем не менее, уверяют, что нынешний штамм гонконгского гриппа ничего не отличается от прошлогоднего. Вакцины, которые применяются в этом сезоне, способны защитить от этого вируса. Хотя антигенно гонконгский грипп несколько отличается от вакцинного.

Фото: Мойка78/Николай Овсянников
Ведомство напоминает, что прививка не гарантирует полной защиты от заражения. Однако даже если оно произойдет, вакцинация снизит риски тяжелого течения и осложнений.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее рассказал, что бояться гонконгского гриппа в этом сезоне не стоит. Но все же следует проявлять осторожность.

По его словам, в первую очередь поберечься следует людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Комплексы-трансформеры в Петербурге

За время пандемии COVID-19 в городе построили шесть стационаров-трансформеров. Все они, подобно сосудистому центру Александровской больницы, в обычное время принимают пациентов по профилю, а в случае эпидемии — экстренно разворачивают койки для инфицированных.

Первым был корпус-трансформер Госпиталя ветеранов войн. Он рассчитан на 307 мест, однако при эпидемии может принять более 400 пациентов.

На строительство город потратил 3,76 млрд рублей. Сейчас этот комплекс работает как многопрофильный лечебно-диагностический центр, в котором действуют отделения эндокринологии, кардиологии, терапии, хирургии, кардиохирургии, эндоскопии, а также приемное отделение, операционный блок и реанимация.

В марте 2021 года был открыт станционар-трансформер больницы Святителя Луки. Тогда в нем было размещено 165 обычных и восемь реанимационных коек. В январе 2023 года стационар вернулся в обычный режим. Там заработал центр медицинской реабилитации и появилась возможность проведения дополнительной диагностики на томографе.

Еще один трансформер создали при больнице № 33 в Колпино. Отделение рассчитано на 274 койки, но при необходимости можно развернуть 400 мест. В обычное время трансформер работает как хирургический корпус, где есть отделения терапии, травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии, сердечно-сосудистой хирургии.

Шестиэтажный трансформер был построен также при больнице Святого Георгия. Обычно здесь принимают до 307 пациентов, но в период эпидемии возможно размещение до 400 больных. Сейчас там хирургическое и неврологическое отделения, отделение пульмонологии, реанимации и интенсивной терапии, а также клинико-диагностическая лаборатория.

В декабре 2022 года был открыт трансформер при НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Он готов принимать до 350 пациентов ежесуточно. В корпусе созданы 10 операционных, в том числе нейрохирургическая, противошоковый операционный блок для пациентов с тяжелыми сочетанными травмами, восемь блоков реанимации и интенсивной терапии, а также лаборатории.

