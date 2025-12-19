Больницы Петербурга готовятся к наплыву больных с пневмониями из-за всплеска заражения гриппом

Рост заболеваемости гриппом в Петербурге, кажется принимает угрожающие обороты.
Как стало известно Мойке78, к возможной эпидемии готовится Александровская больница. Из сосудистого центра, который создавался в годы пандемии как трансформер для приема пациентов с коронавирусом, начали выписывать сердечников и инсультников.
Сам корпус был открыт в 2022 году, когда COVID-19 уже фактически сошел на нет. В обычное время это супероснащенный центр, где проходят лечение люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако при необходимости трансформер за 3-4 суток превращается в стационар для приема пациентов с вирусными заболеваниями.
Как растет заболеваемость
17 декабря Роспотребнадзор сообщал, что в минувшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге выросла на 30,3 %. Конкретные цифры по зараженным ведомство, однако, не приводит.
Что касается Петербурга, то ОРВИ активно распространяется, несмотря на довольно хорошие темпы вакцинации. По данным Роспотребнадзора, план почти выполнен — прививку поставили 60,7 % населения города (должно быть 63,1 %, это 3,5 млн жителей).
В ведомстве отдельно указали, что в образовательных организациях проводятся утренние фильтры. Если гриппом и ОРВИ болеют 20 % учеников и более — возможна приостановка образовательного процесса или его закрытие.
Гонконгский грипп
Ухудшить и без того сложную ситуацию может активно распространяющийся гонконгский грипп (штамм A(H3N2)). Сейчас он в большей степени охватил Дальний Восток, Урал и Сибирь. Однако «гуляет» он уже и в европейской части России.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что на штамм A(H3N2) приходится 80,9 % от всех заболевших гриппом.
К тому же, как рассказывала Мойка78, гонконгский грипп отличает очень короткий инкубационный период. С момента заражения до появления первых симптомов проходит только 1-2 дня.
Сами симптомы могут быть крайне неприятные. При обычном течении заболевания это сильный жар, ломота, боль в глазах, упадок сил, озноб и другие характерные для гриппа проявления, вроде заложенности носа и сухого кашля. А вот в тяжелых случаях возможны фонтанирующая рвота, судороги, нестерпимая головная боль, красная сыпь по телу.
Что говорит Роспотребнадзор
В Роспотребнадзоре, тем не менее, уверяют, что нынешний штамм гонконгского гриппа ничего не отличается от прошлогоднего. Вакцины, которые применяются в этом сезоне, способны защитить от этого вируса. Хотя антигенно гонконгский грипп несколько отличается от вакцинного.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее рассказал, что бояться гонконгского гриппа в этом сезоне не стоит. Но все же следует проявлять осторожность.
По его словам, в первую очередь поберечься следует людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Комплексы-трансформеры в Петербурге
За время пандемии COVID-19 в городе построили шесть стационаров-трансформеров. Все они, подобно сосудистому центру Александровской больницы, в обычное время принимают пациентов по профилю, а в случае эпидемии — экстренно разворачивают койки для инфицированных.
Первым был корпус-трансформер Госпиталя ветеранов войн. Он рассчитан на 307 мест, однако при эпидемии может принять более 400 пациентов.
В марте 2021 года был открыт станционар-трансформер больницы Святителя Луки. Тогда в нем было размещено 165 обычных и восемь реанимационных коек. В январе 2023 года стационар вернулся в обычный режим. Там заработал центр медицинской реабилитации и появилась возможность проведения дополнительной диагностики на томографе.
Еще один трансформер создали при больнице № 33 в Колпино. Отделение рассчитано на 274 койки, но при необходимости можно развернуть 400 мест. В обычное время трансформер работает как хирургический корпус, где есть отделения терапии, травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии, сердечно-сосудистой хирургии.
В декабре 2022 года был открыт трансформер при НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Он готов принимать до 350 пациентов ежесуточно. В корпусе созданы 10 операционных, в том числе нейрохирургическая, противошоковый операционный блок для пациентов с тяжелыми сочетанными травмами, восемь блоков реанимации и интенсивной терапии, а также лаборатории.