Невидимые враги: нужно ли наблюдаться у дерматолога после удаления папиллом

Когда пациентам с удаленными папилломами нужно срочно идти к врачам, и делать ли осмотры, если человек внешне здоров.
В беседе с RuNews24.ru, заведующая кафедрой внутренних болезней Университета «Синергия», к.м.н., врач-онколог Елена Чулкова подчеркнула, что удаление бородавок и иных наростов на теле человека не избавляет пациента от потребности наблюдения у дерматолога.
Когда срочно идти к врачу
По словам медика, обращаться к врачу нужно в случае рецидива на том же месте, появления новых образований, которые беспокоят, или с признаками воспаления в зоне удаления.
Впервые посетить врача после удаления папиллом нужно через 3 месяца. Медик оценивает зону заживления и выявляет возможные ранние рецидивы.
Периодизация посещения специалиста
В дальнейшем посещать специалиста можно намного реже – достаточно приходить каждые 6-12 месяцев в течение 1-2 лет.
Кто в зоне риска
Регулярный скрининг рака шейки матки (ПАП-тест и тест на ВПЧ) у гинеколога, независимо от удаления внешних проявлений назначают женщинам, у которых были выявлены кондиломы.
Также индивидуальный частый график наблюдения у врача устанавливают для пациентов с иммунодефицитом и с историей дисплазии шейки матки.
Эксперт отмечает, что ежегодный профилактический осмотр у дерматолога нужно проходить каждому. В этом случае рекомендации не зависят от отсутствия жалоб.