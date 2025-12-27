Супершкола в Невском районе и детсад на месте «заброшки»: чем удивляют петербургские девелоперы

Не просто новостройки, а комфортная среда обитания: дети ходят в садик в своем же доме, подростки учатся в школе с бассейном и экспериментальным огородом, а заброшенные здания советской эпохи возвращаются к жизни с лифтом для колясок и системой видеонаблюдения. Такая практика уже не исключение — она становится нормой. Петербургские девелоперы создают качественную социальную инфраструктуру, встроенную в саму концепцию городской жизни, и именно это сегодня определяет успех строительных проектов.
Центральный район: садик — не «где-то там», а прямо в жилом комплексе
Группа RBI – один из ведущих петербургских застройщиков – ввела в эксплуатацию клубный дом «МИРЪ» на Миргородской улице, в историческом центре. На первом и втором этажах дома разместили детский сад. Три возрастные группы, отдельные спальни, залы для музыки и физкультуры, кабинет психолога. И это всё сосредоточено в здании, где будут жить семьи. Для жителей это означает: никаких 20-минутных прогулок с дошкольником сквозь пробки и гололёд. Дорога в сад превращается в простой спуск на лифте и прогулку по двору, избавляя от утомительных путешествий и экономя время. В 2026 году дошкольное учреждение официально передадут городу, что позволит снизить нагрузку на переполненные дошкольные учреждения в этой локации.
В этом году в Петербурге заработали 11 новых садов, и RBI в этом списке — в числе лидеров. В историческом доходном доме Александры Рот на Пушкинской, 18, после капитального ремонта открылся детский сад для 140 малышей. И это больше чем ремонт, это бережная интеграция прошлого в современные стандарты дошкольного образования.
На Лиговском проспекте, но уже во Фрунзенском районе, девелопер строит ещё один детский сад для 120 малышей, который войдет в состав проекта «Куинджи».
Невский район: школа с экосистемой, которую придумали дети
В Невском районе идет активное строительство нового корпуса школы №14 на улице Крыленко. И это будет не просто типовое здание, а полноценный образовательный комплекс для младших классов. Для четырехсот учеников предусмотрен 25-метровый бассейн, большой актовый зал, специализированный компьютерный класс, современная столовая, медблок, кабинеты логопеда и психолога и многое другое.
Но самое необычное кроется не во внутреннем наполнении, а во дворе. Его дизайн-проект вырос из школьного конкурса «Твой Бюджет в школах». Сами дети опросили учеников своей школы, учителей и родителей и выяснили, что всем не хватает разного: младшим — безопасной игровой площадки, старшим — зоны для общения, педагогам — места для уроков на свежем воздухе и открытой эстрады. В итоге у школы появятся свой мини-парк, уличный театр, опытный огород, «плей-хаб» для малышей и зоны отдыха с беседками.
Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года. А рядом, в рамках жилого проекта «Гений», RBI строит ещё два крупных детских садика — на 120 и 200 мест, которые тоже передадут городу.
Выборгский район: когда девелопер берётся за капитальный ремонт
В районе, где немало советского наследия, RBI пошёл по пути возрождения. Пустовавший 20 лет детский сад на Новороссийской, 42 (1956 года постройки) и детский сад на Светлановском проспекте,15 (1964 года постройки) — превратились за полгода в современные учреждения на 100 и 76 мест соответственно.
В обоих зданиях пришлось провести целый комплекс работ по капитальному ремонту. На Новороссийской заменили балки перекрытий, восстановили несущие конструкции, полностью переложили инженерные сети — от теплосетей до канализации. Появились система контроля и управления доступом, видеонаблюдение, подъёмники для маломобильных групп. Всё то, чего в советских проектах не предусматривали в принципе.
Аналогичная картина на Светлановском проспекте, где разработали новую планировку, современные перегородки, подвесные потолки и техническое оснащение.
Эти примеры показывают, что современное строительство может не только привносить новое в сложившуюся застройку, но и приводить ее в соответствие с актуальными стандартами. Особенно ценно, что такие объекты возвращаются в работу именно там, где жилья много, а инфраструктура изрядно изношена или недостаточна.
Кстати, и в новых проектах в активно развивающемся Выборгском районе девелоперы строят школы и детские сады, например на улице Шостаковича, 1, в рамках проекта «Струны», RBI возводит садик на 140 мест.
Где заканчивается статистика и начинается забота
Всего же, за последние пять лет, RBI ввела в эксплуатацию 10 соцобъектов на 1 950 мест; в планах ещё 14 на 3 400. Но цифры это лишь фон. Главное же, что это происходит с участием горожан и с учётом их реальных потребностей, наполняя городскую среду конкретной, осязаемой заботой о людях.