Супершкола в Невском районе и детсад на месте «заброшки»: чем удивляют петербургские девелоперы

Жилой комплекс “МИРЪ” с детским садом на Миргородской улице (Центральный район). Предоставлено RBI.

Не просто новостройки, а комфортная среда обитания: дети ходят в садик в своем же доме, подростки учатся в школе с бассейном и экспериментальным огородом, а заброшенные здания советской эпохи возвращаются к жизни с лифтом для колясок и системой видеонаблюдения. Такая практика уже не исключение — она становится нормой. Петербургские девелоперы создают качественную социальную инфраструктуру, встроенную в саму концепцию городской жизни, и именно это сегодня определяет успех строительных проектов.

Центральный район: садик — не «где-то там», а прямо в жилом комплексе

Группа RBI – один из ведущих петербургских застройщиков – ввела в эксплуатацию клубный дом «МИРЪ» на Миргородской улице, в историческом центре. На первом и втором этажах дома разместили детский сад. Три возрастные группы, отдельные спальни, залы для музыки и физкультуры, кабинет психолога. И это всё сосредоточено в здании, где будут жить семьи. Для жителей это означает: никаких 20-минутных прогулок с дошкольником сквозь пробки и гололёд. Дорога в сад превращается в простой спуск на лифте и прогулку по двору, избавляя от утомительных путешествий и экономя время. В 2026 году дошкольное учреждение официально передадут городу, что позволит снизить нагрузку на переполненные дошкольные учреждения в этой локации.

В этом году в Петербурге заработали 11 новых садов, и RBI в этом списке — в числе лидеров. В историческом доходном доме Александры Рот на Пушкинской, 18, после капитального ремонта открылся детский сад для 140 малышей. И это больше чем ремонт, это бережная интеграция прошлого в современные стандарты дошкольного образования. 

На Лиговском проспекте, но уже во Фрунзенском районе, девелопер строит ещё один детский сад для 120 малышей, который войдет в состав проекта «Куинджи».

Детский сад в составе жилого комплекса «Куинджи» на Лиговском проспекте. Фото предоставлено RBI.

Невский район: школа с экосистемой, которую придумали дети

В Невском районе идет активное строительство нового корпуса школы №14 на улице Крыленко. И это будет не просто типовое здание, а полноценный образовательный комплекс для младших классов. Для четырехсот учеников предусмотрен 25-метровый бассейн, большой актовый зал, специализированный компьютерный класс, современная столовая, медблок, кабинеты логопеда и психолога и многое другое.

Но самое необычное кроется не во внутреннем наполнении, а во дворе. Его дизайн-проект вырос из школьного конкурса «Твой Бюджет в школах». Сами дети опросили учеников своей школы, учителей и родителей и выяснили, что всем не хватает разного: младшим — безопасной игровой площадки, старшим — зоны для общения, педагогам — места для уроков на свежем воздухе и открытой эстрады. В итоге у школы появятся свой мини-парк, уличный театр, опытный огород, «плей-хаб» для малышей и зоны отдыха с беседками.

Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года. А рядом, в рамках жилого проекта «Гений», RBI строит ещё два крупных детских садика — на 120 и 200 мест, которые тоже передадут городу.

Заливка нового корпуса начальной школы на ул. Крыленко. Фото предоставлено RBI.

Выборгский район: когда девелопер берётся за капитальный ремонт

В районе, где немало советского наследия, RBI пошёл по пути возрождения. Пустовавший 20 лет детский сад на Новороссийской, 42 (1956 года постройки) и детский сад на Светлановском проспекте,15 (1964 года постройки) — превратились за полгода в современные учреждения на 100 и 76 мест соответственно.

В обоих зданиях пришлось провести целый комплекс работ по капитальному ремонту. На Новороссийской заменили балки перекрытий, восстановили несущие конструкции, полностью переложили инженерные сети — от теплосетей до канализации. Появились система контроля и управления доступом, видеонаблюдение, подъёмники для маломобильных групп. Всё то, чего в советских проектах не предусматривали в принципе.

Аналогичная картина на Светлановском проспекте, где разработали новую планировку, современные перегородки, подвесные потолки и техническое оснащение.

Эти примеры показывают, что современное строительство может не только привносить новое в сложившуюся застройку, но и приводить ее в соответствие с актуальными стандартами. Особенно ценно, что такие объекты возвращаются в работу именно там, где жилья много, а инфраструктура изрядно изношена или недостаточна.

Кстати, и в новых проектах в активно развивающемся Выборгском районе девелоперы строят школы и детские сады, например на улице Шостаковича, 1, в рамках проекта «Струны», RBI возводит садик на 140 мест.

Детский сад после капремонта на Новороссийской улице. Предоставлено RBI.
Торжественное открытие после капремонта детсада на Светлановском пр. Предоставлено RBI.

Где заканчивается статистика и начинается забота

Всего же, за последние пять лет, RBI ввела в эксплуатацию 10 соцобъектов на 1 950 мест; в планах ещё 14 на 3 400. Но цифры это лишь фон. Главное же, что это происходит с участием горожан и с учётом их реальных потребностей, наполняя городскую среду конкретной, осязаемой заботой о людях.

