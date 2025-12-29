Роспотребнадзор рассказал, какие вещества нашли в снятом с продажи напитке с алоэ вера

В напитке с алоэ вера, от которого исходил запах ацетона, в результате лабораторного исследования обнаружили летучие органические соединения.
Роспотребнадзор направил требования заблокировать к продаже данный напиток на торговых и дистанционных площадках. Ранее партию продукции сняли с продажи в «Магните» после жалобы покупателя. С полок убрали 138 тысяч бутылок.
По последним данным, производитель напитка с алоэ вера — ООО «Вельта‑Пенза» — с 26 декабря приостановил работу. Производство опечатали, а действие декларации о соответствии на указанную продукцию прекращено.
Роспотребнадзор призывает россиян не покупать сладкую воду от данного производителя, пока не будут получены окончательные результаты федеральных экспертиз и официальные разъяснения.
Источники ЛОС разнообразны и включают природные процессы (например, выделение растениями), а также антропогенную деятельность, такую как производство и использование топлива, растворителей, красок, чистящих средств и строительных материалов.
Воздействие ЛОС на здоровье и окружающую среду зависит от конкретного состава и концентрации веществ. Некоторые ЛОС являются токсичными и могут вызывать раздражение дыхательных путей, аллергические реакции, головные боли и даже серьезные заболевания, такие как рак легких.